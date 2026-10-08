Regras do Uso da Força aprovadas: consequências imediatas para cidadãos chilenos

O Senado do Chile aprovou, nesta quarta-feira, o relatório da comissão mista que resolve as divergências entre a Câmara dos Deputados e a câmara alta sobre o projeto de lei que estabelece as Regras do Uso da Força (RUF). A votação terminou com 29 votos favoráveis, 15 contrários e uma abstenção, encerrando a tramitação do texto no Congresso. O projeto segue agora para a sanção do presidente para que possa se tornar lei e entrar em vigor.

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O texto institui um marco jurídico unificado para a aplicação da força por órgãos de segurança pública e pelas Forças Armadas do Chile. As normas regulam a atuação desses agentes tanto no exercício de suas funções habituais quanto em missões de manutenção da ordem pública. O documento define como pilares a legalidade, necessidade, racionalidade, proporcionalidade e responsabilidade dos agentes ao utilizarem a coerção.

Escalonamento da força e delimitação de aplicação

O projeto estabelece um sistema progressivo de intervenção. O protocolo inicia-se com ações de dissuasão e persuasão verbal, evoluindo para o uso de meios de letalidade reduzida e controle físico, e, posteriormente, para disparos de advertência. O uso de munições antipessoal é restringido a cenários de ameaça imediata e grave à vida ou integridade física de civis, policiais e militares, além de situações que envolvam infraestruturas críticas e instalações militares.

A aplicação de força potencialmente letal é admitida apenas quando as medidas anteriores forem insuficientes e estritamente dentro das hipóteses legais, como o cumprimento do dever e a legítima defesa. Durante a deliberação na comissão mista, foi determinada a exclusão da Gendarmería (serviço penitenciário) do escopo desta lei; o uso da força por essa instituição continuará sendo regido por normativas próprias já existentes.

A aprovação encerra um ciclo de debates legislativos de mais de três anos. Após a etapa do Congresso, o procedimento final consiste na promulgação e publicação oficial do texto.