Insegurança alimentar grave atinge 550 mil famílias na Argentina

Cerca de 550 mil famílias na Argentina agora enfrentam a insegurança alimentar grave, situação em que a incerteza sobre a próxima refeição deixou de ser um problema esporádico para se tornar uma condição crônica. Os dados registrados no início de 2026 revelam que a presença de alimentos nas prateleiras dos mercados não se traduz em acesso real para quem vive abaixo da linha da pobreza.

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Na prática, o sistema de abastecimento funciona, mas o mecanismo de acesso — a renda — falha. Para esses domicílios, a rotina passa a ser um cálculo diário de sobrevivência, onde a escolha entre comprar comida ou arcar com outras despesas básicas torna-se a regra. O problema não é a falta do produto no mercado, mas a incapacidade financeira de adquiri-lo.

A expansão do risco alimentar

O aumento no número de famílias vulneráveis indica que a fome na Argentina expandiu sua geografia e mudou de perfil. Grupos que anteriormente estavam acima do limite da extrema vulnerabilidade agora integram a estatística de insegurança alimentar, evidenciando que a barreira econômica tornou-se intransponível para centenas de milhares de novos lares.

Esse cenário transforma a alimentação, que deveria ser uma condição básica garantida, em um recurso escasso. O resultado concreto da crise econômica não aparece nos discursos de proteção social, mas na incapacidade real de 550 mil famílias de planejar a própria nutrição para a semana seguinte.