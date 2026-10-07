Capitães recebem bônus de US$ 50 mil por viagem devido a riscos no Estreito de Ormuz

Capitães de navios-tanque que transitam pelo Estreito de Ormuz estão recebendo ofertas de salários equivalentes a US$ 100.000 por mês, além de bônus de cerca de US$ 50.000 por viagem, enquanto armadores lutam para manter suas tripulações devido aos ataques do Irã, segundo o Financial Times.

Photo: commons.wikimedia.org by Cpl. Gary Jayne III, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Marinheiros comuns também recebem de quatro a seis vezes o seu salário normal como "adicional de periculosidade". Capitães geralmente ganham cerca de US$ 15.000 por mês trabalhando no sul do Mar Vermelho e no Golfo de Omã, enquanto os salários de alguns tripulantes começam em torno de US$ 1.500.

Um representante do setor afirmou que alguns marinheiros agora são "quase vistos como mercenários" devido aos riscos envolvidos.

Entre 28 de setembro e 5 de outubro, pelo menos 12 ataques a navios-tanque que transportavam petróleo, gás natural liquefeito e derivados de petróleo foram registrados no Estreito de Ormuz.