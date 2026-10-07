Custo da gasolina dispara: África do Sul atinge preço histórico e as consequências são alarmantes

A África do Sul regista a partir desta quarta-feira (07) novos preços dos combustíveis, com a gasolina a atingir a marca histórica de 30 Rands (aproximadamente 116 Meticais) por litro. O gasóleo também apresenta um aumento significativo, chegando aos 33,29 Rands (cerca de 129 Meticais).

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Factores da subida na África do Sul

Robert Maake, porta-voz do Departamento de Recursos Minerais e Energia (DMRE), atribuiu a subida a diversos factores, nomeadamente:

Variações nos preços internacionais dos derivados de petróleo;

Desvalorização do Rand face ao dólar americano, passando de 15,90 Rands para 16,70 Rands por dólar no início de setembro;

Tensões geopolíticas entre os EUA e o Irão, com incertezas sobre o fluxo de petróleo no Estreito de Ormuz;

Aumento dos custos de transporte e redução dos stocks.

O impacto é visível no mercado do petróleo Brent, que durante o mês de setembro subiu de 87,89 USD para 101 USD por barril.

Impacto económico e fiscal

Apesar dos apelos de diversos sectores para que o Governo reduza os impostos sobre combustíveis, o Tesouro Nacional e o Ministro das Finanças, Enoch Godongwana, alertaram que tal medida teria custos orçamentais elevados. Recorda-se que a intervenção efectuada em Abril resultou num prejuízo superior a 17 biliões de Rands.

Sanisha Packirisamy, economista do grupo Momentum, destaca que o aumento do custo do diesel impacta directamente o frete, a agricultura e as despesas operacionais das empresas. A especialista alerta que, se estas pressões alimentarem a inflação, o Banco Central da África do Sul poderá manter as taxas de juros elevadas, prejudicando o crescimento económico.

Crise de abastecimento no Malawi

Paralelamente, o Malawi enfrenta uma severa escassez de combustíveis devido à falta de divisas para importações. Esta situação impulsionou o preço da gasolina no mercado negro para 18 mil kwachas (cerca de 10 dólares ou 600 Meticais) por litro.

A escassez resultou em:

Funcionamento precário dos transportes públicos e duplicação de tarifas pelos operadores;

Paralisia de sectores da economia local;

Agravamento de crises pré-existentes de água e energia eléctrica.

A Nocma, empresa estatal de combustíveis do Malawi, procura agora garantir 440 mil toneladas de combustível através dos portos de Moçambique e da Tanzânia, tentando negociar novos acordos de pagamento com fornecedores para mitigar a pressão sobre as reservas cambiais.

O Presidente Peter Mutharika admitiu, em entrevista à emissora MBC, que a estabilização cambial continua a ser um dos maiores desafios para a reconstrução da economia do país.