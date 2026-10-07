Colômbia interrompe exportação de energia para o Equador

As exportações de energia elétrica da Colômbia para o Equador sofreram uma queda de 99,6% a partir de 7 de setembro de 2026. Dados da plataforma XM indicam que o volume médio diário, anteriormente fixado em 6 gigawatts-hora (GWh), recuou para valores mínimos, totalizando apenas 0,663 GWh até 3 de outubro. O sistema de monitoramento em tempo real do CENACE confirma a interrupção efetiva do fluxo transfronteiriço.

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O mecanismo regulatório e a prioridade de mercado

A interrupção do fornecimento é resultado direto da resolução regulatória CREG 101 127, de 27 de agosto de 2026. O instrumento estabelece que o atendimento ao mercado interno colombiano tem prioridade absoluta diante da previsão de escassez de recursos hídricos causada pelo fenômeno El Niño. O fluxo de exportação agora está condicionado à plena satisfação da demanda doméstica da Colômbia.

Na prática, essa medida removeu do Equador o acesso a uma reserva de potência de 450 megawatts (MW), recurso que era utilizado para equilibrar a estabilidade da geração elétrica equatoriana.

Impactos na rede elétrica equatoriana

A ausência da energia importada alterou a dinâmica operacional da rede nacional do Equador, transferindo a carga integralmente para o complexo de hidrelétricas Paute Integral. Esse redirecionamento resultou em um consumo acelerado das reservas hídricas, evidenciado pela queda constante no nível do reservatório Mazar.

Para compensar a redução na geração hidrelétrica e suprir o déficit, o operador nacional de eletricidade (CENACE) intensificou a operação de usinas termelétricas.

Riscos de suprimento e adaptação

A configuração atual do sistema reduziu as margens de reserva da rede equatoriana. A continuidade do fornecimento aos consumidores agora depende de dois fatores concretos: a recuperação dos níveis de afluência de água nos reservatórios internos ou a entrada em operação de novas capacidades de geração anunciadas pelo governo.