Déficit energético na Venezuela persiste apesar de expansão prevista

O sistema elétrico da Venezuela opera atualmente com um déficit sistêmico de aproximadamente 2.800 MW, resultando em interrupções diárias de energia que chegam a 10 horas nos estados do interior do país. Enquanto a demanda registrada em setembro superou os 16.000 MW, a geração total disponível da rede é de cerca de 12.650 MW.

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O gargalo da geração térmica

A principal restrição da capacidade energética reside nas usinas termelétricas. Do total gerado no país, apenas 2.400 MW provêm de fontes térmicas, pois 80% do parque de termelétricas está fora de operação devido a falhas técnicas e à ausência de manutenção. A incapacidade de reativar esses ativos impede que a oferta de energia acompanhe o consumo, mesmo após sucessivos programas de investimento implementados desde 2010.

Limites da expansão prevista

Para o quarto trimestre de 2026, o governo planeja a entrada em operação de 1.300 MW de nova capacidade. No entanto, esse volume supre apenas 46% do déficit atual. Segundo o ministro da Energia Elétrica, Rolando Alcalá, a medida visa estabilizar a rede e reduzir a frequência dos apagões, mas não é suficiente para encerrar o sistema de racionamento de carga para os consumidores.

Impacto operacional e social

A incapacidade de sustentar o fluxo energético reflete-se no aumento de conflitos públicos. Em agosto de 2026, foram registrados 226 protestos motivados pelas falhas elétricas, um volume que já supera em 39% a quantidade total de manifestações do mesmo tipo ocorridas durante todo o ano de 2025 (160 casos).