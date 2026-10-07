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Projeto de lei na Bolívia propõe prisão para quem bloquear estradas

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Bloquear estradas na Bolívia poderá resultar em penas de três a dez anos de prisão caso o projeto de lei 070/2025-2026, aprovado pela Comissão de Justiça Pluralista da Câmara dos Deputados, seja sancionado. A proposta cria o crime de "obstáculo grave à circulação em vias públicas", transformando a prática de interrupção de vias em uma infração penal com punição variável conforme as circunstâncias de cada caso.

Госпереворот в Боливии
Photo: commons.wikimedia.org by Fernando6718, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Госпереворот в Боливии

A responsabilidade do funcionário público

O sistema não prevê punição apenas para quem bloqueia a via, mas também para o agente público que ignora o conflito. Funcionários notificados sobre a obstrução terão um prazo de 15 dias úteis para resolver a situação ou encaminhar a demanda ao órgão competente.

Se o servidor público for omisso em suas atribuições, a lei propõe um agravante criminológico. A punição por descumprimento de deveres funcionais poderá ter a pena aumentada em dois terços, podendo chegar a seis anos e dois meses de reclusão.

Limites do protesto e aplicação

O texto, que consolida dez projetos de lei anteriores e considerou 72 contribuições, estabelece a distinção entre a manifestação e o bloqueio: o direito ao protesto pacífico é mantido, desde que a ação não anule o direito de locomoção de terceiros.

Para que a regra saia do papel e chegue às ruas, o projeto ainda precisa passar pela sessão plenária da Câmara. Caso seja aprovado, a definição exata de como a polícia e os órgãos de fiscalização devem operar as prisões e as autuações será detalhada posteriormente por meio de um decreto supremo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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