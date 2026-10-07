Ministro da Defesa chileno refuta alegações argentinas: o que vem a seguir?

O governo do Chile formalizou a rejeição às reivindicações de soberania sobre o Estreito de Magalhães feitas por membros do alto escalão das Forças Armadas da Argentina. A resposta, apresentada pelo Ministro da Defesa, Fernando Barros, e pelo Ministro das Relações Exteriores, Francisco Pérez MacKenna, na Câmara dos Deputados, baseia-se na manutenção do controle territorial factual e na vigência de tratados bilaterais.

Posicionamento e Contra-argumentação Territorial

Em resposta às declarações do contra-almirante argentino Hernán Montero sobre a existência de uma "boca argentina" na entrada do estreito, o Ministro Fernando Barros apresentou evidências de controle administrativo e infraestrutural. Barros detalhou que a presença chilena é materializada por instalações da empresa nacional de petróleo e gás (ENAP), bandeiras nacionais e a operação de faróis, citando especificamente a guarnição no Cabo de Hornos para refutar a tese de qualquer lacuna de soberania.

Quanto às afirmações do general da Força Aérea Argentina, Gustavo Javier Valverde, que incluiu o Estreito de Magalhães e o Estreito de Drake como territórios vinculados à soberania argentina, o governo chileno classificou a tese como improcedente. Barros afirmou categoricamente que a soberania sobre tais áreas pertence exclusivamente ao Chile.

Medidas Diplomáticas e Instrumentos Jurídicos

O Ministério das Relações Exteriores detalhou a cronologia de respostas formais diante das provocações dos militares argentinos:

16 de abril de 2026: Envio de nota de protesto à embaixada argentina em resposta às falas do contra-almirante Montero.

Envio de nota de protesto à embaixada argentina em resposta às falas do contra-almirante Montero. 25 de agosto: Nova medida diplomática em reação aos comentários do general Valverde.

O Ministro Pérez MacKenna fundamentou a posição do Estado chileno em dois pilares jurídicos: o Tratado de 1881 e o Tratado de 1984. De acordo com o chanceler, esses documentos tornam a questão das fronteiras e da soberania no Estreito de Magalhães incontestável, garantindo ao Chile o controle de ambas as margens do canal e a gestão da navegação conforme o direito internacional.

Status Operacional e Próximas Etapas

O governo chileno negou a existência de qualquer coordenação ou exercícios militares conjuntos com as Forças Armadas argentinas na região do estreito, contrariando informações atribuídas ao Ministro da Defesa da Argentina, Luis Petri. Barros confirmou que as manobras realizadas na área são exclusivamente internas da Marinha do Chile.

Embora os canais diplomáticos com Buenos Aires e a atuação do embaixador chileno na Argentina permaneçam ativos, não houve registro de concessões ou novas propostas de negociação. O processo mantém-se no estágio de reafirmação de posição unilateral chilena baseada em tratados vigentes, com a recusa formal de qualquer revisão territorial proposta por atores militares argentinos.