Barreiras burocráticas excluem 12.512 candidatos nas eleições de 2026 no Peru

Dois tipos de barreiras burocráticas determinaram quem pôde ou não disputar as eleições regionais e municipais de 4 de outubro de 2026 no Peru: o erro no preenchimento da documentação inicial e a perda de elegibilidade após o registro. Ao todo, 12.512 candidatos foram barrados pelo sistema do Jurado Nacional de Eleições (JNE).

Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved Флаг Перу

O primeiro e maior filtro ocorre na fase de inscrição. Para 10.004 pretendentes, o processo parou no status de "improcedencias". Na prática, isso significa que a documentação foi rejeitada por não cumprir requisitos formais, impedindo que essas pessoas sequer entrassem oficialmente na corrida eleitoral. Já para 1.663 candidatos, a barreira veio depois: eles conseguiram o registro, mas foram posteriormente "excluidos" por violações relacionadas a financiamento de campanha, status legal ou outras infrações às leis eleitorais.

Causas de saída e cargos afetados

Além dos filtros do JNE, a lista de ausentes inclui desistências voluntárias (620 pessoas), decisões internas de partidos (137 casos), impugnações de candidaturas conhecidas como "tacha" (78 pessoas) e falecimentos (10 casos).

O impacto foi sentido com maior intensidade na base da administração pública. A maioria dos impedimentos ocorreu nas disputas para vereador (regidores), com 5.337 candidatos barrados em distritos e 2.879 em províncias. Nos cargos executivos, a exclusão atingiu 692 pretendentes a prefeituras distritais, 273 a prefeituras provinciais, 84 vice-governadores e 77 governadores regionais.

Concentração geográfica e partidária

A região de Lima concentrou o maior volume de candidatos fora da disputa, com 2.214 casos, sendo 1.368 apenas na província de Lima — número três vezes superior ao de Arequipa (793), a segunda região com mais exclusões. Em seguida aparecem Junín (743), Piura (698) e Cajamarca (657).

Quanto às organizações políticas, as que tiveram mais candidatos barrados no total foram Visión Perú (945), Fuerza Ciudadana (787), Pueblo Consciente (724), Perú Primero (644) e Ahora Nación (524). No entanto, quando se analisa especificamente quem foi retirado do jogo depois de já ter sido registrado, as maiores perdas foram da Alianza para el Progreso (136), Somos Perú (133) e Acción Popular (123).

Do total de excluídos, 10.966 pertenciam a partidos, 1.041 a blocos eleitorais e 505 a movimentos regionais.