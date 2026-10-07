Colômbia enfrenta déficit crítico de infraestrutura para veículos elétricos

A Colômbia opera hoje com um déficit crítico de infraestrutura para mobilidade elétrica: cada ponto de recarga pública disponível precisa atender a 148 veículos elétricos. O gargalo é evidenciado pelo contraste entre a frota em circulação e a rede de suporte. Em maio de 2026, o país contava com 77.215 veículos elétricos em operação para apenas 520 pontos de recarga pública, índice drasticamente inferior à recomendação da Agência Internacional de Energia (AIE), que estabelece a proporção de um carregador para cada dez veículos.

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A pressão sobre a rede disponível aumentou com a aceleração das vendas. Entre janeiro e agosto de 2026, foram registrados 33.928 novos veículos elétricos, um crescimento de 217,83% em relação ao mesmo período de 2025. Somente em agosto, 4.545 novas unidades entraram no mercado, elevando a demanda por energia em fluxo público enquanto a infraestrutura de suporte permanece estagnada.

Concentração geográfica e barreira de expansão

O resultado sistêmico da mobilidade elétrica na Colômbia é fragmentado. A maior parte dos pontos de recarga está concentrada em Bogotá, deixando as demais regiões do país com cobertura limitada. O gargalo não é apenas técnico, mas de viabilidade econômica: operadores privados evitam expandir a rede para fora da capital, limitando a escala da operação nacional.

Para reverter a insuficiência da rede e sustentar o ritmo de vendas, o Ministério de Minas e Energia estima a necessidade de implantar 20.000 pontos de recarga pública até 2030. O custo para transformar essa meta em ativo operacional varia entre US$ 255 milhões e US$ 390 milhões.

Ativos operacionais e modelos de integração

Diante da lentidão da rede pública sistêmica, a capacidade de recarga tem sido suprida por iniciativas pontuais e privadas. A empresa INPEL, por exemplo, opera mais de 800 dispositivos de recarga integrados a estabelecimentos como hotéis e supermercados, processando mais de 1.300 sessões de carregamento mensais.

No segmento premium, a Autogermana (importadora de BMW e MINI) mantém uma estrutura própria de 37 estações com 95 carregadores distribuídos por diversas regiões. Embora esses ativos expandam a disponibilidade física, eles atendem a nichos específicos e não resolvem o déficit de infraestrutura pública necessário para a escala nacional do setor.