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Índia testa protótipo de dirigível estratosférico para vigilância e comunicações

Mundo

A Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa da Índia (DRDO) testou um protótipo de plataforma estratosférica capaz de atingir 21 km de altitude e manter-se estável na marca de 20 km por mais de 30 minutos. O ativo, desenvolvido pela unidade ADRDE em Agra, opera como um dirigível não tripulado, utilizando a flutuabilidade estática para se manter no ar, o que elimina a necessidade de gasto energético contínuo para sustentar a altitude, diferentemente de drones de asa fixa.

Дирижабль над взлетной полосой
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Дирижабль над взлетной полосой

Limites operacionais e a zona de atuação

A escolha da altitude de 20 km posiciona o sistema na baixa estratosfera, acima do tráfego aéreo comercial e da maioria dos fenômenos meteorológicos da troposfera. No entanto, a operação nessa faixa impõe um gargalo técnico: a baixíssima densidade do ar. Essa condição exige soluções específicas de engenharia para a gestão térmica da eletrônica de bordo, já que o resfriamento convencional é ineficaz em ambientes rarefeitos.

Configuração do protótipo e validação

O modelo testado operou com um conjunto básico de controle e monitoramento, composto por:

  • Unidade de Medida Inercial (IMU);
  • Receptor GPS;
  • Câmeras de bordo;
  • Mecanismos de controle de altitude.

A transmissão de telemetria e vídeo em tempo real para a estação terrestre confirmou que o protótipo atingiu as características calculadas para esta fase de ensaios.

Escala de implementação e integração sistêmica

Atualmente, o projeto limita-se à fase de testes de protótipo. O objetivo final é converter esse ativo em uma plataforma de alta autonomia (HAPS), situada entre satélites e aeronaves convencionais. A vantagem operacional pretendida é a capacidade de permanência estacionária sobre um ponto geográfico fixo para vigilância de fronteiras e retransmissão de comunicações, superando a limitação orbital dos satélites.

A complexidade de integrar esse sistema ao espaço aéreo nacional já mobiliza, além da DRDO, a Força Aérea Indiana, o Centro de Certificação de Aeronavegabilidade (CEMILAC), a Direção Geral de Aviação Civil (DGCA) e a Autoridade de Aeroportos da Índia (AAI).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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