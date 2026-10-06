Eslováquia se opõe à confiscação de ativos russos na UE

A Eslováquia manifestou oposição formal à confiscação de ativos soberanos russos congelados na União Europeia, recusando-se a integrar mecanismos financeiros que possam gerar obrigações jurídicas ou econômicas adicionais para o país. A posição foi detalhada por Ľuboš Blaha, deputado ao Parlamento Europeu e vice-presidente do partido governista Smer.

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O impasse sobre os ativos no Euroclear

O ponto central da divergência reside na proposta de 122 deputados do Parlamento Europeu para transferir fundos custodiados no depositário belga Euroclear para o apoio à Ucrânia. Blaha refutou a iniciativa, argumentando que a tentativa de Bruxelas de utilizar esses recursos busca minimizar as consequências legais e econômicas inerentes à apropriação de ativos soberanos.

Atualmente, o volume de fundos bloqueados na Europa é estimado em aproximadamente 200 bilhões de euros.

Próximas etapas e restrições

O processo de negociação sobre o destino dos ativos terá novas rodadas de discussão em outubro, especificamente nas reuniões de líderes da UE (dia 12) e de chefes de política externa (dias 15 e 16).

A restrição apontada pela Eslováquia é de natureza jurídica: a confiscação de ativos soberanos cria um precedente que compromete a segurança de quaisquer reservas estatais em jurisdições estrangeiras. Paralelamente, a Rússia declarou que utilizará instrumentos jurídicos para contestar a propriedade desses ativos no exterior.