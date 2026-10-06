Geórgia avança em rodovia Kvesheti-Kobi com conexão de ponte em arco com a Rússia

A conexão dos vãos de uma ponte em arco sobre o desfiladeiro de Khada marca a etapa atual das obras do trecho de 23 quilômetros da rodovia Kvesheti-Kobi, na Geórgia. A estrutura, com mais de 400 metros de extensão total e um vão central de 300 metros a 166 metros de altura, tem a previsão de conclusão da união dos arcos para o final de outubro, seguida pela montagem dos suportes e da pista.

Photo: commons.wikimedia.org by Jelger Groeneveld, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мост в Абхазии

O gargalo logístico: a dependência do clima

O projeto visa eliminar a interrupção sistemática do fluxo terrestre entre Geórgia e Rússia. Atualmente, a principal artéria — a rota Mtskheta-Stepantsminda-Lars — sofre bloqueios regulares durante o inverno devido a nevascas e avalanches no trecho Gudauri-Kobi. A nova rodovia de duas faixas em asfalto funcionará como um desvio para contornar esses pontos críticos, buscando garantir a operabilidade do transporte em todas as estações do ano.

Infraestrutura e execução

Para viabilizar a travessia do terreno, o plano técnico consiste na construção de cinco túneis e seis pontes. A execução física está a cargo das empresas chinesas China Railway Tunnel Group e China Railway 23rd Bureau Group. O custo total da obra é de 1,2 bilhão de lari, com financiamento dividido entre o orçamento estatal georgiano, o Banco Asiático de Desenvolvimento (ADB) e o Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (EBRD).

Impacto no fluxo de transporte

Uma vez que a obra saia da fase de construção e entre em operação, a redução do tempo de deslocamento será a medida concreta de resultado: o trajeto entre Tbilisi e Gudauri deve cair para 1 hora e 30 minutos (uma redução de 30 minutos), enquanto a viagem para Stepantsminda passará de 2,5 horas para 1 hora e 45 minutos. Além do trânsito internacional, a via deverá liberar o acesso permanente para os moradores das aldeias situadas no desfiladeiro de Khada.