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Espanha encontra 25 mil milhões para tanques e mísseis: o sector imobiliário revela-se sete vezes mais barato

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A indústria de defesa e aeroespacial da Espanha registrou um aumento na receita consolidada de 11,84 bilhões de euros em 2016 para 18,034 bilhões de euros em 2025, segundo dados da associação TEDAE e PwC. O crescimento de 12% no último ano reflete a adaptação da base industrial a novas metas de gastos militares impostas pela mudança de diretrizes da OTAN, que visa elevar a parcela de investimento em defesa do PIB de 2% para 3,5%.

НАТО
Photo: Pravda.Ru by Вадим Савицкий is licensed under All Rights Reserved
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Para a Espanha, a conformidade com essa obrigação financeira implica a necessidade de aportes adicionais de 25 bilhões de euros. O volume desse compromisso financeiro supera em sete vezes o orçamento do Ministério da Habitação espanhol (3,485 bilhões de euros) e é três vezes maior que o financiamento público total destinado ao setor habitacional em 2024 (7,613 bilhões de euros).

Capacidades industriais e impacto econômico

A expansão da capacidade produtiva do setor resultou em uma contribuição de 24,425 bilhões de euros ao PIB espanhol em 2025, sustentando 289.938 postos de trabalho. A estrutura de receita demonstra a diversificação das capacidades operacionais do país:

  • Indústria aeroespacial e manutenção de aeronaves militares: 12,080 bilhões de euros (alta de 6,24%);
  • Defesa e segurança: 10,877 bilhões de euros (alta de 16,16%);
  • Setor espacial e desenvolvimento de satélites: 1,416 bilhões de euros (alta de 9,51%).

Do ponto de vista de exportação e inovação, a indústria gerou 10,821 bilhões de euros em vendas externas e destinou 2,812 bilhões de euros para pesquisa e desenvolvimento (R&D), enquanto a arrecadação tributária derivada da atividade somou 8,107 bilhões de euros.

Distribuição de ativos e barreiras regionais

A concentração financeira do setor é disparatada, com Madri retendo 53% da receita (9,501 bilhões de euros). Embora a capital concentre as sedes administrativas, as capacidades operacionais e de manufatura estão distribuídas entre Andaluzia, País Basco, Castela-La Mancha e Galiza.

A Catalunha, por outro lado, detém apenas 2% da receita total (309 milhões de euros), evidenciando uma restrição histórica de implantação de infraestrutura de defesa na região devido à rejeição social e à ausência de grandes plantas industriais. Contudo, o atual ciclo de encomendas militares começou a atrair empresas que buscam expandir a presença física no território catalão.

A expansão do mercado também é impulsionada pela transição de capacidades: a demanda migrou de armamentos convencionais para tecnologias de segurança e análise voltadas a ameaças híbridas, como ataques cibernéticos e interrupções em cadeias de suprimentos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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