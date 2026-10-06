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UE disponibiliza 130 milhões de euros para reforçar o combate a drones nas fronteiras

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A Comissão Europeia anunciou a disponibilização de 130 milhões de euros destinados ao reforço da vigilância e ao combate a aeronaves pilotadas remotamente (drones) nos Estados-membros da União Europeia. O financiamento será canalizado através do Instrumento de Gestão das Fronteiras e dos Vistos, com o objetivo de dotar as autoridades nacionais de capacidades técnicas para responder a ameaças emergentes à segurança.

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Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit
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Este montante integra um pacote financeiro mais amplo. A verba soma-se aos 250 milhões de euros previstos para dezembro de 2025 e aos 169 milhões de euros já alocados anteriormente para a aquisição de drones de vigilância e equipamentos correlacionados, destinados tanto aos Estados-membros como à Frontex, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira. No total, o investimento da UE em tecnologias de vigilância e sistemas anti-drones ultrapassa os 500 milhões de euros.

Do ponto de vista operacional, a Comissão Europeia indica que este financiamento visa aumentar a consciência situacional e a proteção das fronteiras externas, permitindo a neutralização de atividades não autorizadas ou hostis. A medida insere-se numa estratégia de modernização das ferramentas de segurança interna e controlo fronteiriço do bloco.

A decisão reflete a alteração na perceção de risco de Bruxelas, que passou a classificar a atividade de drones não apenas como uma falha de controlo aéreo, mas como um componente de guerra híbrida com destaque para a Rússia.

A pressão é particularmente visível no flanco oriental da UE e na região do Báltico. Nestas zonas, a Comissão identifica a convergência de diversas táticas híbridas, que incluem a interferência em sistemas de navegação por satélite, a instrumentalização de fluxos migratórios, violações de fronteiras fluviais e riscos para infraestruturas submarinas, integrando agora a ameaça dos drones nesta cadeia de instabilidade.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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