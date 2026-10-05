Irã propõe plano de sete dias para reabertura do Estreito de Ormuz

O Irã apresentou aos Estados Unidos um plano de sete dias para a retomada da navegação no Estreito de Ormuz. A proposta não constitui um tratado de paz, mas um mecanismo temporário de desbloqueio fundamentado no "Memorando de Entendimento de Islamabad", assinado em 17 de junho, porém não implementado.
Segundo o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, a contagem dos sete dias inicia-se a partir da aceitação oficial do plano pelos EUA. A sequência proposta é a seguinte:
O porta-voz do parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Kalibaf, reiterou em 4 de outubro que o estreito permanecerá fechado até que as sete condições baseadas no memorando de Islamabad sejam cumpridas. Estas exigências incluem a anulação de sanções unilaterais impostas após junho e a substituição das escoltas lideradas pelos EUA por um mecanismo de rota segura coordenado entre Irã e Omã.
O governo dos Estados Unidos classificou a proposta como "inaceitável" e "insuficiente". O ponto central de divergência não é a composição do pacote final — que envolve segurança do estreito, sanções e questões nucleares -, mas a sequência da entrega.
A posição de Washington, expressa pelo embaixador Mike Waltz, é que o Irã exige a retirada de sanções e a liberação de ativos (estimados em pelo menos 12 bilhões de dólares) antes de qualquer avanço nuclear. Os EUA condicionam a flexibilização econômica a evidências concretas de progressos no programa nuclear iraniano.
Em contrapartida, Teerã busca a reabertura do estreito e o alívio econômico como pré-requisito para viabilizar as conversas sobre o átomo. O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou em 4 de outubro que a prioridade atual é o Estreito de Ormuz, negando reportagens da Bloomberg sobre a oferta de acesso da AIEA a instalações nucleares em troca de sanções.
O processo permanece em impasse. Enquanto o Irã mantém o fechamento do estreito como principal alavanca de pressão, os Estados Unidos mantêm o segundo grupo de porta-aviões na região. O Catar segue como mediador, transmitindo as propostas entre as capitais.
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