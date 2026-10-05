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Irã propõe plano de sete dias para reabertura do Estreito de Ormuz

Mundo

O Irã apresentou aos Estados Unidos um plano de sete dias para a retomada da navegação no Estreito de Ormuz. A proposta não constitui um tratado de paz, mas um mecanismo temporário de desbloqueio fundamentado no "Memorando de Entendimento de Islamabad", assinado em 17 de junho, porém não implementado.

Ормузский пролив
Photo: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ормузский пролив

A proposta iraniana e o cronograma de execução

Segundo o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, a contagem dos sete dias inicia-se a partir da aceitação oficial do plano pelos EUA. A sequência proposta é a seguinte:

  • Dias 1 a 5: Cessação de hostilidades em todas as frentes (incluindo Líbano), fim do bloqueio naval, emissão de licenças para venda de petróleo iraniano e descongelamento de ativos no exterior. Simultaneamente, equipes técnicas do Irã e de Omã preparam o estreito para a reabertura.
  • Dia 6: Abertura do Estreito de Ormuz para navegação comercial.
  • Dia 7: Início de negociações sobre os desdobramentos da guerra, incluindo o programa nuclear.

O porta-voz do parlamento iraniano, Mohammad-Bagher Kalibaf, reiterou em 4 de outubro que o estreito permanecerá fechado até que as sete condições baseadas no memorando de Islamabad sejam cumpridas. Estas exigências incluem a anulação de sanções unilaterais impostas após junho e a substituição das escoltas lideradas pelos EUA por um mecanismo de rota segura coordenado entre Irã e Omã.

O impasse: ordem de implementação e pré-condições

O governo dos Estados Unidos classificou a proposta como "inaceitável" e "insuficiente". O ponto central de divergência não é a composição do pacote final — que envolve segurança do estreito, sanções e questões nucleares -, mas a sequência da entrega.

A posição de Washington, expressa pelo embaixador Mike Waltz, é que o Irã exige a retirada de sanções e a liberação de ativos (estimados em pelo menos 12 bilhões de dólares) antes de qualquer avanço nuclear. Os EUA condicionam a flexibilização econômica a evidências concretas de progressos no programa nuclear iraniano.

Em contrapartida, Teerã busca a reabertura do estreito e o alívio econômico como pré-requisito para viabilizar as conversas sobre o átomo. O Ministério das Relações Exteriores do Irã confirmou em 4 de outubro que a prioridade atual é o Estreito de Ormuz, negando reportagens da Bloomberg sobre a oferta de acesso da AIEA a instalações nucleares em troca de sanções.

Status atual do processo

O processo permanece em impasse. Enquanto o Irã mantém o fechamento do estreito como principal alavanca de pressão, os Estados Unidos mantêm o segundo grupo de porta-aviões na região. O Catar segue como mediador, transmitindo as propostas entre as capitais.

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Author`s name Petr Ermilin
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