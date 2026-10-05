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Produtores búlgaros abandonam colheita de uvas por inviabilidade financeira

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Produtores de uva na vila de Vinogradets, na Bulgária, estão deixando a colheita nos vinhedos mesmo diante de uma safra abundante. O motivo é a inviabilidade financeira da operação: o custo da mão de obra para a colheita agora supera o retorno financeiro esperado, devido a uma queda acentuada nos preços de compra do fruto.

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Photo: commons.wikimedia.org by Château Suau, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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O impacto nos preços e a renda do produtor

A diferença de valor entre as safras evidencia a perda de lucratividade. Enquanto no ano anterior as uvas eram comercializadas entre 1,40 e 1,60 leva por quilo, a oferta atual gira em torno de 55 centavos de euro por quilo. Essa redução torna a colheita economicamente deficitária para as famílias locais, para quem a viticultura é a principal fonte de renda.

O cenário resultou na paralisia da colheita para diversos produtores. No caso da família de Yordan e Ginka Doichev, a impossibilidade de encontrar compradores para a variedade Rkatsiteli levou à decisão de não colher as cerca de 12 toneladas previstas para esta temporada, que incluem as variedades Dimyat e Pamid.

Canais de desvalorização e custos operacionais

O setor identifica dois canais principais que pressionam a rentabilidade do produtor local. Primeiro, a alta nos preços dos combustíveis elevou os custos de logística e manutenção. Segundo, o aumento da entrada de uvas importadas no mercado interno.

De acordo com os produtores, parte dessa importação entra no país sob a classificação de variedades de sobremesa, o que satura a oferta e reduz a pressão de compra sobre a produção doméstica. Diante da incapacidade de absorver a safra a preços que cubram os custos de produção, os produtores solicitam a intervenção do Estado para mitigar as perdas financeiras neste ciclo.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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