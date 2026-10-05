Ouro da Venezuela torna-se ativo tóxico por falta de rastreabilidade

O acúmulo de lotes de ouro avaliados em centenas de milhões de dólares no estado de Bolívar, ao sul da Venezuela, reflete um travamento no fluxo comercial causado pela impossibilidade de rastrear a origem do metal. A Trafigura, empresa de trading internacional responsável pela exportação e processamento do minério, enfrenta a recusa de compradores globais que exigem garantias de procedência para adquirir o ativo.

Photo: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

O controle territorial como barreira de fluxo

A interrupção na cadeia de suprimentos ocorre porque as zonas de extração estão sob o domínio de grupos armados. Segundo o centro de pesquisa InSight Crime, a organização criminosa "Tren de Guayana" controla o território, regulamentando o acesso às minas e cobrando taxas sobre a produção. Essa estrutura opera em conjunto com forças do ELN (Exército de Libertação Nacional) e ex-membros das FARC, que gerenciam a logística regional, incluindo aeródromos clandestinos e rotas fluviais na fronteira entre Venezuela, Colômbia e Brasil.

O mecanismo de toxicidade do ativo

O impedimento para a entrada do ouro no mercado legal reside no protocolo de conformidade (compliance) exigido por refinarias e compradores internacionais. Como a extração no estado de Bolívar está profundamente integrada às atividades desses grupos armados, torna-se tecnicamente inviável separar o ouro "limpo" do ouro que financia organizações criminosas ou viola normas ambientais.

Na prática, a falta de transparência na cadeia de custódia transforma o metal em um ativo tóxico para o trading legal. O analista Mauricio Botero Caicedo observa que, como a parceria entre traficantes e o "Tren de Guayana" é estratégica e financeira, a imposição rigorosa de leis de rastreabilidade para todos os exportadores de ouro na região funcionaria como um mecanismo de asfixia financeira para essas redes criminosas.