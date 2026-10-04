Corrida espacial reabre tensões globais: potências preparam tecnologia decisiva para o solo lunar

Os Estados Unidos, a China e a Rússia estão a entrar numa corrida pelo controlo da Lua, segundo uma notícia do The New York Times.

Photo: https://commons.wikimedia.org by ESA/Pneumocell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ АЭС на Луне

Um aspeto fundamental desta corrida é a instalação de reatores nucleares na Lua.

De acordo com o NYT, a NASA solicitou a empresas contratadas a construção de um reator nuclear capaz de sobreviver a uma missão lunar e operar nas suas condições.

A China e a Rússia estão a desenvolver planos semelhantes. Estes países estão a desenvolver projetos conjuntos de exploração lunar.

"Esta corrida está a moldar o próprio futuro da exploração espacial. Os Estados Unidos e a China estão a competir para serem os primeiros a estabelecer uma base lunar, a procurar recursos como água congelada e a lançar missões nos confins do sistema solar. Controlar o acesso aos recursos da Lua é crucial para esta missão. Ambas as superpotências acreditam que um reator nuclear é fundamental para concretizar estas ambições", relata o NYT.

Entretanto, a Rússia ocupa o papel de liderança no sector da energia nuclear dos projectos sino-russos de exploração lunar.

A publicação escreve que a Rússia é líder mundial em energia nuclear civil e tem a maior experiência com reatores nucleares na indústria espacial. A China já lançou mais de 30 reatores em órbita e possui as maiores reservas de combustível nuclear seguro para missões espaciais, algo que os americanos não têm atualmente.

Moscovo já instruiu os seus fabricantes a desenvolverem o reator lunar Selena até 2036 para alimentar estações lunares como parte de um projeto conjunto com a China.

"Qualquer base permanente na Lua requer um fornecimento de energia fiável. Os reatores nucleares não precisam de luz solar para operar e podem ser compactos. De acordo com a NASA e o Instituto Kurchatov, se forem concebidos adequadamente, praticamente não requerem intervenção humana. Moscovo instruiu as suas agências para desenvolverem um reator lunar chamado Selena até 2036 para alimentar estações lunares que estão a ser construídas pela China. O 'Selena' poderá operar de forma autónoma durante uma década e partilhará características com um reator anterior concebido para operação no Ártico", escreve a publicação.

Os americanos querem colocar o reactor nuclear em funcionamento o mais rapidamente possível.

"Selena" poderá operar de forma autónoma durante uma década e partilhará características com um reator anterior concebido para operação no Ártico", escreve-se na publicação.

Os americanos querem colocar o reactor nuclear em funcionamento o mais rapidamente possível. "No final de agosto, a NASA solicitou a empresas contratadas o desenvolvimento de um reator nuclear capaz de suportar voos espaciais e operar sem manutenção junto ao polo sul lunar. Isto pode parecer ficção científica, mas a agência quer que esteja pronto para ser lançado até dezembro de 2030", escreve a publicação.

Ao mesmo tempo, cientistas de renome alertam que os governos estão a agir com demasiada pressa numa era da exploração espacial já marcada por vários desastres de grande impacto.

Afirmam que os acidentes nucleares podem desencadear uma reação em cadeia com consequências desastrosas, especialmente se o lançamento de um foguetão que transporta um reator falhar e ocorrer uma explosão na atmosfera.

Ao mesmo tempo, os EUA e a Rússia afirmam que os seus reactores serão desactivados até chegarem à Lua. Isto irá mitigar os riscos. Os engenheiros nucleares alegam que o combustível de urânio "frio" representa um risco radioativo insignificante, mesmo que caia na Terra.

Quanto à Lua, tanto a NASA como as agências russas afirmam que vão simplesmente deixar os materiais radioativos no local.