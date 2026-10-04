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Alexander Stubb afirma que Finlândia não detecta preparativos para ataque da Rússia

Mundo

A Finlândia não tem indícios de que a Rússia esteja a preparar um ataque, afirmou o presidente finlandês, Alexander Stubb, em entrevista ao jornal El Mundo.

Финский президент Александр Стубб
Photo: Сайт Северного сотрудничества (norden.org) by Magnus Fröderberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Финский президент Александр Стубб

Deu nota que, na Europa, os cenários reais são frequentemente confundidos com a perceção de uma possível ameaça. Stubb salientou que, atualmente, não existem evidências que indiquem que esteja a ser preparado um ataque russo.

"Temos um problema de comunicação na Europa porque alguns líderes estão a confundir duas coisas. Um cenário é uma coisa, e a perceção de uma ameaça é outra bem diferente. Não temos qualquer evidência de que a Rússia possa atacar", declarou o presidente finlandês.

Salientou que a Finlândia partilha a fronteira mais longa com a Rússia entre os países europeus e está a acompanhar de perto as ações de Moscovo. Segundo Stubb, as autoridades informar-nos-ão caso a situação se altere.

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