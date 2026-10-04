Alexander Stubb afirma que Finlândia não detecta preparativos para ataque da Rússia

A Finlândia não tem indícios de que a Rússia esteja a preparar um ataque, afirmou o presidente finlandês, Alexander Stubb, em entrevista ao jornal El Mundo.
Deu nota que, na Europa, os cenários reais são frequentemente confundidos com a perceção de uma possível ameaça. Stubb salientou que, atualmente, não existem evidências que indiquem que esteja a ser preparado um ataque russo.
"Temos um problema de comunicação na Europa porque alguns líderes estão a confundir duas coisas. Um cenário é uma coisa, e a perceção de uma ameaça é outra bem diferente. Não temos qualquer evidência de que a Rússia possa atacar", declarou o presidente finlandês.
Salientou que a Finlândia partilha a fronteira mais longa com a Rússia entre os países europeus e está a acompanhar de perto as ações de Moscovo. Segundo Stubb, as autoridades informar-nos-ão caso a situação se altere.
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