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Irã implementa unidades móveis de despacho para rede de energia

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O Irã iniciou a implementação de unidades móveis de despacho para a gestão da rede de transmissão de energia, com o objetivo de operar em situações de emergência ou em áreas onde o acesso a centros de controle fixos é limitado. O sistema, desenvolvido e testado inicialmente por especialistas da administração elétrica da província de Khorasan-Razavi, consiste em módulos de monitoramento e controle que podem ser deslocados e instalados rapidamente em pontos críticos da malha energética.

Техспециалист обслуживает локальный вычислительный узел в компактном edge computing дата-центре
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Все права защищены
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Operação e Funcionalidade

Diferente das centrais fixas, a unidade móvel permite a observação da carga e a emissão de comandos de manobra de geração de forma independente do Centro Nacional de Despacho. Em testes práticos, o ativo demonstrou capacidade de estabelecer comunicação autônoma com a central nacional, validando a infraestrutura de conectividade necessária para operar remotamente.

Gargalos Logísticos e Expansão

A implementação visa mitigar a restrição causada pela distância geográfica entre a infraestrutura de geração/transmissão e os nós de controle centrais. Ao deslocar a capacidade de comando para o local de potenciais falhas ou sobrecargas, o sistema busca reduzir o tempo de resposta operacional.

A determinação do Ministério da Energia agora é a replicação desse modelo em todas as redes regionais do país. A escala da capacidade sistêmica nacional, no entanto, dependerá da padronização dessas diretivas e da capacidade de cada região em construir e integrar essas plataformas móveis à rede existente.

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