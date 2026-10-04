Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Engenharia dentária do castor: um fenômeno fascinante nos rios
Açúcar e remédios: dupla que enfraquece proteção intestinal em doentes graves
Pesquisa do Mather Institute mostra aumento de atividade física entre tutores idosos
Monções dividem ano nas Maldivas entre mar calmo e temporada de tubarões-baleia
Cozinha parece limpa mas fede: resíduos oxidam e liberam cheiro rançoso pela casa
Justiça regressa a Palma: procuradoria distrital retoma funções após cinco anos de encerramento
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Buraco nas contas de Kiev: UE recusa novos compromissos além do empréstimo já definido
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho

Irã e Turquia buscam elevar trocas comerciais para US$ 30 bilhões via hub logístico

Mundo

A estratégia para elevar as trocas comerciais entre Irã e Turquia para US$ 30 bilhões baseia-se na reestruturação da infraestrutura logística, deslocando o foco do simples aumento de volume para a redução de gargalos operacionais e custos de transporte. O objetivo é transformar a Turquia de um mercado consumidor final em um hub de trânsito que conecte a produção iraniana à Europa, ao Mediterrâneo e à Ásia Central.

Бензовоз MAN
Photo: commons.wikimedia.org by Сергей Михель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бензовоз MAN

O fluxo terrestre e a eficiência na fronteira de Bazargan

O principal canal de transmissão dessa estratégia é o corredor terrestre na fronteira de Bazargan (Gürbulak, no lado turco). Este ponto deixou de ser apenas um canal de troca bilateral para se tornar uma artéria de trânsito para cargas provenientes da Ásia Central com destino ao Ocidente. Dados alfandegários e relatórios do Mehr News Agency indicam que, nos primeiros cinco meses do ano fiscal 1405 (encerrado em março de 2026), as exportações por este ponto subiram 40%, atingindo 190 mil toneladas, enquanto as importações cresceram 250%, chegando a 150 mil toneladas.

O impacto real desse volume é o aumento do tempo de espera. Para evitar que a mercadoria se torne mais cara que as rotas marítimas devido ao custo do tempo de parada, os governos buscam elevar a capacidade de processamento de 350 para 400 caminhões por dia. As ferramentas para isso incluem a sincronização de turnos, a implementação do e-TIR (Carnet TIR eletrônico) e a redução de etapas burocráticas. Adicionalmente, foi acordada a criação de uma quarta passagem fronteiriça na região de Kuze-Rash (Salmas) para diversificar o fluxo e evitar a paralisia do comércio em Bazargan.

A integração logística: do interior ao porto de Mersin

A mudança no modelo de negócio visa criar uma cadeia de valor que integra a zona econômica especial de Khoy (Irã) com Van (Turquia) e, finalmente, com o porto de Mersin, no Mediterrâneo. Esse mecanismo altera a logística de exportação iraniana: em vez de depender de rotas marítimas complexas e caras a partir do sul do país, os produtores passam a utilizar o corredor terrestre para acessar portos turcos como Mersin, Samsun, Trabzon e Izmir.

Dessa forma, a infraestrutura portuária da Turquia funciona como um "retaguarda marítimo" para o Irã, permitindo a entrada em mercados da Europa e África. Segundo o adido comercial iraniano em Istambul, Dariush Vosoughi, a base transportadora turca é a ferramenta que viabiliza o acesso a terceiros mercados, extrapolando a venda direta para o varejo interno da Turquia.

Barreiras tarifárias e adaptação do capital privado

A infraestrutura física, contudo, enfrenta a barreira de custos institucionais. Para contornar restrições financeiras e operacionais, o setor privado tem optado pela criação de entidades legais locais; a Câmara de Comércio e Indústria do Irã (ICCIMA) registra 7.288 empresas com capital iraniano já estabelecidas na Turquia.

Apesar disso, o custo de acesso ao mercado ainda é elevado devido a tarifas antidumping, cotas de importação e taxas de trânsito. Merdad Saadat, chefe da câmara conjunta irano-turca, aponta que, embora o potencial de exportação iraniana supere US$ 15 bilhões, a participação efetiva nas importações turcas (que somam US$ 400 bilhões) permanece baixa. A solução proposta para reduzir esse custo é a transição de tarifas máximas para modelos de livre comércio e a criação de zonas industriais conjuntas. Nesses polos, a matéria-prima iraniana seria processada com capital turco, transformando o insumo em produto final localmente para evitar as tarifas de importação sobre produtos acabados.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mulher
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Eixo da Terra em movimento: padrões antigos de inundações revelam quatro episódios acelerados
Ciência
Eixo da Terra em movimento: padrões antigos de inundações revelam quatro episódios acelerados
Honda atualiza Civic Type R para América do Norte com foco em conforto e precisão
Carros
Honda atualiza Civic Type R para América do Norte com foco em conforto e precisão
Mais populares
Jeans-joggers: a transição da armadura urbana para o conforto doméstico

A simulação visual do brim em tecidos maleáveis substitui a compressão dos jeggings pela amplitude de cortes barrel e pernas largas.

Jeans-joggers: a transição da armadura urbana para o conforto doméstico
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Tesla Model 3 ganha nova tela de 16 polegadas e ajustes de desempenho
Como organizar a máquina de lavar louças para máxima eficiência
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Lula ou Bolsonaro: As eleições brasileiras mudarão as relações com a Rússia? Pravda.Ru Jornal
Segmento vazio até agora: Kia preenche lacuna com EV4 GT abaixo de 1,5 metro
Civic Type R mais potente: ajustes no conforto redefinem o uso diário nos EUA
Tendências de acessórios para 2026: saiba como a volumetria das peças está transformando os looks
Tendências de acessórios para 2026: saiba como a volumetria das peças está transformando os looks
últimos materiais
Irã e Turquia buscam elevar trocas comerciais para US$ 30 bilhões via hub logístico
Lula ou Bolsonaro: As eleições brasileiras mudarão as relações com a Rússia?
Engenharia dentária do castor: um fenômeno fascinante nos rios
Açúcar e remédios: dupla que enfraquece proteção intestinal em doentes graves
Pesquisa do Mather Institute mostra aumento de atividade física entre tutores idosos
Monções dividem ano nas Maldivas entre mar calmo e temporada de tubarões-baleia
Cozinha parece limpa mas fede: resíduos oxidam e liberam cheiro rançoso pela casa
Justiça regressa a Palma: procuradoria distrital retoma funções após cinco anos de encerramento
Guia de estilo outono 2026: apostas em calçados, estampas animais e camadas estruturadas
Buraco nas contas de Kiev: UE recusa novos compromissos além do empréstimo já definido
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.