Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Receita petrolífera russa salta em setembro com transição de descontos para prêmios na Ásia
Posição do braço durante medição da pressão arterial pode alterar diagnóstico de hipertensão
Uso descontrolado de diuréticos pode causar arritmias por queda de potássio no sangue
Fragilidade transformada: cetim encontra blazers e trench coats em nova proposta
Espanha prioriza sanções da UE e banirá importações de GNL russo até 2027
Rússia avalia restringir exportação de frutos do mar selvagens ao Japão
Tendências de inverno 2026/27: a nova estrutura dos casacos define a estética das ruas
Primeiro carro: as diferenças reais de custo entre elétricos, híbridos e combustão
English Springer Spaniel: a importância de respeitar o ritmo de crescimento nos primeiros dois anos

Dezassete Estados-membros da UE contestam cortes nos fundos de coesão e na PAC

Mundo

Um grupo de 17 Estados-membros da União Europeia, incluindo Portugal, Bulgária, Espanha, Itália e Polónia, endereçou uma missiva à presidência irlandesa do Conselho da UE para contestar a possibilidade de cortes nos fundos de coesão e na Política Agrícola Comum (PAC) no próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP), relativo ao período entre 2028 e 2034.

Фон дер Ляйен
Photo: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Фон дер Ляйен

Os líderes dos países designados como "amigos da coesão” argumentam que a manutenção destes financiamentos é fundamental para a convergência regional e a segurança alimentar do bloco. O documento surge como resposta a uma proposta inicial da Comissão Europeia que já prevê reduções nestas rubricas, alertando que qualquer diminuição adicional poderá comprometer a adesão pública ao projeto europeu.

Do ponto de vista procedimental, a coligação de 17 países propõe que aquelas que são as novas prioridades estratégicas da UE não sejam financiadas através da redistribuição de fundos já consignados a políticas estruturais, mas sim através de mecanismos de receita adicionais. Entre as alternativas sugeridas para viabilizar o orçamento sem sacrificar a PAC e a coesão, destacam-se:

  • A criação de novos recursos próprios da UE, desde que sejam justos e não regressivos;
  • A utilização de instrumentos de dívida europeia limitados a prioridades estratégicas específicas;
  • O prolongamento do prazo de reembolso do programa NextGenerationEU.

Adicionalmente, os signatários da carta manifestam-se contra a perpetuação do sistema de rebates - os descontos aplicados às contribuições dos Estados-membros que mais aportam para o orçamento comunitário. O grupo sustenta que as condições que justificaram a criação destes descontos já não se aplicam à realidade atual.

Esta movimentação diplomática ocorre num momento crítico de negociação. A Irlanda, na qualidade de detentora da presidência rotativa do Conselho, deverá apresentar na próxima semana a "negobox” - o documento que definirá a base negocial para o orçamento comunitário.

O posicionamento dos "amigos da coesão” coloca-os em rota de colisão direta com os principais contribuintes líquidos da UE. Recentemente, Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, Áustria, Finlândia e Suécia enviaram igualmente uma carta à presidência irlandesa, defendendo a implementação de cortes substanciais, na ordem de centenas de milhares de milhões de euros, no próximo orçamento comunitário.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Weigela All Summer Red: cultivar oferece floração prolongada de primavera até o fim do outono
Jardinagem
Weigela All Summer Red: cultivar oferece floração prolongada de primavera até o fim do outono
EUA redirecionam US$ 52 milhões em ajuda militar da Europa e Oriente Médio para a América Latina
Mundo
EUA redirecionam US$ 52 milhões em ajuda militar da Europa e Oriente Médio para a América Latina
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
Mulher
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
Mais populares
Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?

Embora a personalidade individual varie, algumas raças de gatos apresentam tendências genéticas para maior sociabilidade e dependência do tutor.

Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
OpenAI resolve impasse matemático das equações de Navier-Stokes
EUA suspendem serviços consulares em todo o Brasil devido a preocupações com a segurança Pravda.Ru Jornal
Maçãs: triagem e métodos de armazenamento para evitar desperdício
Claude da Anthropic avança sobre a Hipótese de Riemann com novos cálculos numéricos
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
últimos materiais
Uso descontrolado de diuréticos pode causar arritmias por queda de potássio no sangue
Dezassete Estados-membros da UE contestam cortes nos fundos de coesão e na PAC
Fragilidade transformada: cetim encontra blazers e trench coats em nova proposta
Espanha prioriza sanções da UE e banirá importações de GNL russo até 2027
Rússia avalia restringir exportação de frutos do mar selvagens ao Japão
Tendências de inverno 2026/27: a nova estrutura dos casacos define a estética das ruas
Primeiro carro: as diferenças reais de custo entre elétricos, híbridos e combustão
English Springer Spaniel: a importância de respeitar o ritmo de crescimento nos primeiros dois anos
Tesla Model 3 2027 revelado na China: a atualização inesperada transforma o uso do veículo
Como fazer cheesecake de mirtilo com três camadas perfeitas
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.