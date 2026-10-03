EUA redirecionam US$ 52 milhões em ajuda militar da Europa e Oriente Médio para a América Latina

Os EUA estão redirecionando US$ 52 milhões em ajuda militar da Europa para a América Latina.

Photo: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Деньги

O governo de Donald Trump decidiu redirecionar US$ 52 milhões em ajuda militar, anteriormente destinada principalmente a parceiros europeus e do Oriente Médio dos EUA, para o Panamá, Peru, Equador e Colômbia. Segundo o The Washington Post, os fundos eram originalmente destinados à Eslováquia, Macedônia do Norte, Iraque e Tunísia. A decisão foi tomada apesar das objeções dos democratas da Câmara dos Representantes.

Isso diz respeito principalmente ao mecanismo de Financiamento Militar Estrangeiro (FMF, na sigla em inglês), que os EUA utilizam há décadas. Washington fornece fundos a outros países para a compra de armas, equipamentos militares e serviços americanos, bem como para treinamento. O beneficiário moderniza suas forças armadas, enquanto os EUA, simultaneamente, fortalecem sua influência militar e criam um mercado de longo prazo para sua própria indústria de defesa.

Esse mecanismo é particularmente notável na Europa Oriental. Após o colapso do bloco socialista, os exércitos de vários países mantiveram quantidades significativas de armamentos da era soviética ou de padrão soviético. A adesão à OTAN iniciou uma transição gradual para os padrões ocidentais, e a ajuda americana possibilitou a aquisição de novos equipamentos e armas. Após 2022, o processo acelerou: os estados europeus transferiram parte de seus antigos estoques para a Ucrânia, e os EUA ajudaram a financiar sua reposição. No entanto, o conflito ucraniano foi apenas um fator no longo processo de rearmamento dos aliados.

O Iraque e a Tunísia receberam apoio americano para outros fins — treinamento de forças de segurança, combate ao terrorismo e fortalecimento de suas capacidades de defesa.

Agora, parte desse dinheiro está sendo destinada à América Latina. A ajuda ao Panamá visa principalmente fortalecer a segurança do Canal do Panamá, enquanto Peru, Equador e Colômbia recebem auxílio para combater o narcotráfico, o crime organizado e grupos armados.

Portanto, a decisão de destinar US$ 52 milhões é interessante não tanto pelo valor em si, mas pela mudança na distribuição geográfica. Washington está transferindo recursos da Europa e do Oriente Médio para o Hemisfério Ocidental, utilizando o antigo mecanismo de ajuda militar para diversos fins simultaneamente: abordar questões de segurança locais, fortalecer a influência dos EUA e promover armamentos americanos.