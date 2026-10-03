Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Os joelhos denunciam a idade mais do que o rosto: o que as estrelas de Hollywood fazem para manter as pernas em forma
BMW corta 20% dos gerentes para financiar novo SUV flagship nos EUA e elétrico compacto na Europa
Infarto pode ocorrer sem dor intensa e apresentar sintomas sutis como cansaço e náusea
Descoberta na China desafia a evolução: fósseis revelam caminhos inesperados para o voo pré-histórico
Europa enfrenta crise de abastecimento de diesel devido à possível proibição de exportações pelos EUA
Arroz solto: cúrcuma e gordura criam barreira física contra o amido antes da fervura
Lince consegue caçar cobras venenosas de grande porte
Restauração de banheira com acrílico líquido: quando vale a pena e como funciona
Eficiência energética veicular: Fatores que elevam o gasto de gasolina em rodovias

EUA redirecionam US$ 52 milhões em ajuda militar da Europa e Oriente Médio para a América Latina

Mundo

Os EUA estão redirecionando US$ 52 milhões em ajuda militar da Europa para a América Latina.

Деньги
Photo: commons.wikimedia.org by Jason Zhang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Деньги

O governo de Donald Trump decidiu redirecionar US$ 52 milhões em ajuda militar, anteriormente destinada principalmente a parceiros europeus e do Oriente Médio dos EUA, para o Panamá, Peru, Equador e Colômbia. Segundo o The Washington Post, os fundos eram originalmente destinados à Eslováquia, Macedônia do Norte, Iraque e Tunísia. A decisão foi tomada apesar das objeções dos democratas da Câmara dos Representantes.

Isso diz respeito principalmente ao mecanismo de Financiamento Militar Estrangeiro (FMF, na sigla em inglês), que os EUA utilizam há décadas. Washington fornece fundos a outros países para a compra de armas, equipamentos militares e serviços americanos, bem como para treinamento. O beneficiário moderniza suas forças armadas, enquanto os EUA, simultaneamente, fortalecem sua influência militar e criam um mercado de longo prazo para sua própria indústria de defesa.

Esse mecanismo é particularmente notável na Europa Oriental. Após o colapso do bloco socialista, os exércitos de vários países mantiveram quantidades significativas de armamentos da era soviética ou de padrão soviético. A adesão à OTAN iniciou uma transição gradual para os padrões ocidentais, e a ajuda americana possibilitou a aquisição de novos equipamentos e armas. Após 2022, o processo acelerou: os estados europeus transferiram parte de seus antigos estoques para a Ucrânia, e os EUA ajudaram a financiar sua reposição. No entanto, o conflito ucraniano foi apenas um fator no longo processo de rearmamento dos aliados.

O Iraque e a Tunísia receberam apoio americano para outros fins — treinamento de forças de segurança, combate ao terrorismo e fortalecimento de suas capacidades de defesa.

Agora, parte desse dinheiro está sendo destinada à América Latina. A ajuda ao Panamá visa principalmente fortalecer a segurança do Canal do Panamá, enquanto Peru, Equador e Colômbia recebem auxílio para combater o narcotráfico, o crime organizado e grupos armados.

Portanto, a decisão de destinar US$ 52 milhões é interessante não tanto pelo valor em si, mas pela mudança na distribuição geográfica. Washington está transferindo recursos da Europa e do Oriente Médio para o Hemisfério Ocidental, utilizando o antigo mecanismo de ajuda militar para diversos fins simultaneamente: abordar questões de segurança locais, fortalecer a influência dos EUA e promover armamentos americanos.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?
Estilo de Vida e Comportamento
Quantas flexões e agachamentos você deve conseguir fazer de acordo com a sua idade?
EUA redirecionam US$ 52 milhões em ajuda militar da Europa e Oriente Médio para a América Latina
Mundo
EUA redirecionam US$ 52 milhões em ajuda militar da Europa e Oriente Médio para a América Latina
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mulher
Recuperação de unhas fragilizadas: por que interromper o gel e focar na matriz para restaurar a densidade
Mais populares
Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?

Embora a personalidade individual varie, algumas raças de gatos apresentam tendências genéticas para maior sociabilidade e dependência do tutor.

Quais raças de gatos têm maior predisposição genética para buscar a companhia do dono?
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
A arquitetura da bota preta: como a geometria e a rigidez definem a silhueta
Cabelos finos: corte reto com base densa evita aparência rala nas pontas
OpenAI resolve impasse matemático das equações de Navier-Stokes
EUA suspendem serviços consulares em todo o Brasil devido a preocupações com a segurança Pravda.Ru Jornal
Maçãs: triagem e métodos de armazenamento para evitar desperdício
Como preparar doce de limão natural com gelatina e estévia para uma sobremesa saudável
Limpeza de teto em PVC: a regra de ouro para evitar rasgos e manter o brilho do material intacto
Limpeza de teto em PVC: a regra de ouro para evitar rasgos e manter o brilho do material intacto
últimos materiais
Os joelhos denunciam a idade mais do que o rosto: o que as estrelas de Hollywood fazem para manter as pernas em forma
BMW corta 20% dos gerentes para financiar novo SUV flagship nos EUA e elétrico compacto na Europa
EUA redirecionam US$ 52 milhões em ajuda militar da Europa e Oriente Médio para a América Latina
Infarto pode ocorrer sem dor intensa e apresentar sintomas sutis como cansaço e náusea
Descoberta na China desafia a evolução: fósseis revelam caminhos inesperados para o voo pré-histórico
Europa enfrenta crise de abastecimento de diesel devido à possível proibição de exportações pelos EUA
Arroz solto: cúrcuma e gordura criam barreira física contra o amido antes da fervura
Lince consegue caçar cobras venenosas de grande porte
Restauração de banheira com acrílico líquido: quando vale a pena e como funciona
Eficiência energética veicular: Fatores que elevam o gasto de gasolina em rodovias
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.