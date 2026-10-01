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Europa enfrenta crise de abastecimento de diesel devido à possível proibição de exportações pelos EUA

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A economia global enfrenta a possibilidade de um "choque de refinação", com Donald Trump a ponderar a imposição de quotas ou restrições às exportações de gasóleo dos Estados Unidos. O objetivo é puramente interno: reduzir a inflação e baixar os preços dos combustíveis nos EUA para mitigar o descontentamento dos eleitores a um mês das eleições intercalares. Contudo, a mecânica desta decisão transfere a pressão inflacionária diretamente para os mercados internacionais, com a Europa na linha de frente.

Нефтяной налог США
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Нефтяной налог США

O problema não reside na extração do petróleo, mas na sua transformação. Embora os EUA sejam produtores líquidos, as suas reservas de produtos refinados estão abaixo da média dos últimos cinco anos desde abril. A Agência Internacional da Energia (AIE) prevê que esta escassez persista até 2027, enquanto as refinarias americanas operam já perto da capacidade máxima, deixando margem zero para novos choques de oferta.

Para analistas como Javier Blas, da Bloomberg, e Tejvan Pettinger, de Oxford, não estamos perante um choque petrolífero clássico, mas sim um estrangulamento na capacidade de refinação, particularmente concentrado no gasóleo. Se Washington fechar a torneira das exportações, o efeito será imediato: a oferta global contrai e os preços disparam.

A vulnerabilidade europeia: Dependência e Preços

A Europa encontra-se numa posição de fragilidade extrema. A dependência do gasóleo norte-americano quase duplicou: em 2025, a quota dos EUA nas importações europeias era de 17%, saltando para 32% este ano (cerca de 180 mil barris por dia). No Norte da Europa, a situação é ainda mais crítica, com a dependência a atingir os 57%.

Esta vulnerabilidade é o resultado de uma tempestade perfeita:

  • Fator Rússia: As sanções impostas por Bruxelas e os ataques ucranianos a refinarias russas eliminaram uma fonte crucial de fornecimento.
  • Conflito no Médio Oriente: As tensões entre Israel, EUA e Irão colapsaram o fluxo de diesel do Golfo Pérsico, que caiu para um quarto do nível anterior à guerra.
  • Esgotamento de Reservas: As reservas estratégicas europeias foram drenadas para amortecer a subida do Brent (que se mantém acima dos 100 dólares), deixando o continente exposto.

A solução imediata discutida seria a libertação de reservas estratégicas. Contudo, Javier Blas alerta que libertar mais de um terço destas reservas tornaria a Europa perigosamente vulnerável a novos conflitos militares, como as tensões em Kaliningrado.

O impacto real: De Portugal à Logística Global

Para Portugal, o risco não é a rutura física do abastecimento — dada a produção em Sines -, mas sim o impacto financeiro. Sendo um "tomador de preços", Portugal sentiria imediatamente a subida do custo do diesel nos mercados internacionais.

O gasóleo é o sistema nervoso da economia portuguesa. Afeta 75% do consumo rodoviário e é o combustível vital para a agricultura, construção civil e transportes de mercadorias. Qualquer subida abrupta no preço do diesel traduz-se, inevitavelmente, num aumento do custo de vida e dos preços dos alimentos e produtos industriais.

A nível global, a lógica é a mesma: 96% dos camiões na UE funcionam a gasóleo. Se Trump bloquear mais de um milhão de barris por dia, a consequência será uma "guerra de licitações" entre a Europa e a América Latina, elevando os fretes e alimentando a inflação global. Ironicamente, enquanto o lobby agrário e dos transportes nos EUA pressiona Trump por preços baixos, as petrolíferas americanas resistem, beneficiando de exportações recorde (1,88 milhões de b/d em julho).

Em suma, a medida proposta por Trump visa resolver um problema político doméstico, mas o custo real seria exportado para o resto do mundo, destruindo a reputação dos EUA como fornecedor fiável e encarecendo a logística básica da economia real europeia.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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