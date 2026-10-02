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Procurador-Geral da Bolívia é preso sob acusações de narcoterrorismo

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As autoridades bolivianas efetuaram, na noite de quarta-feira (30), a prisão do procurador-geral da República, Roger Mariaca. A detenção ocorreu no contexto de uma operação mais ampla que resultou na prisão de outras 13 autoridades do país até a manhã de quinta-feira (1º), incluindo o ex-ministro Eduardo Del Castillo e o procurador do departamento de Santa Cruz, Alberto Zeballos. As acusações centrais são de tráfico de drogas e organização criminosa.

Тоннель наркотрафика, ведущий в США
Photo: Otay Drug Tunnel Discovery by U.S. Customs and Border Protection, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тоннель наркотрафика, ведущий в США

O governo de Rodrigo Paz, por meio do ministro Marco Antonio Oviedo, afirmou que foi desmantelada uma organização criminosa infiltrada no Ministério Público. Segundo Oviedo, sob a liderança de Mariaca, a instituição teria sido convertida em uma estrutura para proteger o "narcoterrorismo". O ministro apresentou como evidência imagens de apreensões de dinheiro em um fundo falso de um veículo vinculado à residência do procurador e alegou a conexão do grupo com protestos ocorridos entre maio e junho deste ano.

Por outro lado, o Ministério Público boliviano denunciou, via transmissão ao vivo, que a prisão de Mariaca e Zeballos teria ocorrido sem mandado judicial no Aeroporto de Viru Viru, caracterizando a ação como um "sequestro" e alegando a ilegalidade do procedimento policial.

Um ponto central da disputa envolve a dimensão internacional do caso. Na segunda-feira (28), o governo de Donald Trump revogou os vistos de entrada nos Estados Unidos de Mariaca e Zeballos, fundamentando a decisão em alegações de corrupção e narcotráfico. Embora o governo dos EUA vincule a medida ao projeto "Escudo das Américas" — iniciativa para combate a cartéis -, especialistas em relações internacionais, como a professora Camila Vidal (UFSC), sugerem que a ação possui motivação política, visando desestabilizar forças contrárias aos interesses estratégicos estadunidenses na região.

Antes de sua prisão, Roger Mariaca — nomeado em 2024 durante a gestão de Luiz Arce — sugeriu que a pressão dos EUA e a revogação de seu visto seriam retaliações pelas investigações que conduzia. Destaca-se, entre elas, o caso de Fernando Cerimedo, operador digital argentino ligado a Javier Milei e Rodrigo Paz, e próximo à família Bolsonaro.

Cerimedo foi preso na Bolívia em agosto, sob acusações de tentativa de feminicídio, enriquecimento ilícito e tráfico de drogas. A defesa do argentino nega as acusações, classificando-as como armação política. No Brasil, Cerimedo é conhecido por ter propagado, em 2022, alegações sem provas de fraude no sistema eleitoral.

O cenário jurídico e político na Bolívia permanece instável. O Congresso do país convocou uma sessão para o dia 5 de outubro para deliberar sobre a situação do Ministério Público. Enquanto o ministro Oviedo agradece a cooperação das agências americanas e europeias na luta contra o narcoterrorismo, a defesa do procurador e analistas políticos apontam para um conflito de interesses geopolíticos e perseguição política.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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