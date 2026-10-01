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Trump declara guerra aos mosquitos: Washington deve reduzir sua população em 90%

Mundo

O presidente dos EUA, Donald Trump, ordenou uma redução de 90% na população de mosquitos invasores e de 50% na de carrapatos em Washington até 2028. Agências federais devem desenvolver um programa de controle em 60 dias, visando principalmente o mosquito-tigre-asiático (Aedes albopictus) e o mosquito da febre amarela (Aedes aegypti). Será dada prioridade a métodos não químicos, como melhoria da drenagem, destruição de criadouros, esterilização de mosquitos e biotecnologia, de acordo com a ordem executiva da Casa Branca.

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À primeira vista, a guerra do presidente contra os mosquitos parece quase cômica. No entanto, o problema é muito real. Esses insetos podem transmitir dengue, zika, chikungunya e febre do Nilo Ocidental. Um grupo à parte é o dos mosquitos Anopheles, transmissores da malária. Assim, a distinção entre mosquitos "americanos perigosos" e mosquitos "russos seguros" é bastante arbitrária: a espécie do inseto, o clima e a presença do agente infeccioso são todos fatores importantes.

O custo da iniciativa de Trump ainda é desconhecido: nenhum orçamento específico foi estabelecido pelo decreto. No entanto, já se tem uma ideia dos custos. Neste verão, em Washington e no estado vizinho de Maryland, uma empresa privada liberou aproximadamente 600.000 mosquitos machos portadores da bactéria Wolbachia, que impede o desenvolvimento dos ovos após o acasalamento. Esse serviço custou aos proprietários de residências particulares entre US$ 1.000 e US$ 2.000 por acre por temporada, segundo o The Washington Post. Testes anteriores de uma tecnologia semelhante no Texas reduziram a população-alvo em 93%, observa a publicação.

Esses custos não podem ser simplesmente multiplicados pela área de Washington: o tratamento em massa é mais barato e os criadouros dos insetos precisam ser combatidos primeiro. No entanto, levando em consideração o monitoramento, as obras de drenagem, o tratamento dos corpos d'água e a constante soltura de machos estéreis, o programa poderia facilmente exigir dezenas de milhões de dólares ao longo de vários anos. Esta é uma estimativa aproximada de custos, não um orçamento oficial.

O controle de mosquitos em larga escala também não é incomum na Rússia. Cem anos atrás, Sochi e a vizinha Abkházia eram focos de malária. Em Sochi, pântanos foram drenados, reservatórios foram tratados e gambúsias, um pequeno peixe que mata larvas de mosquito, foram soltas. Em 1956, pela primeira vez, nenhum caso de malária foi registrado, de acordo com registros dos Arquivos de Sochi e do Centro Ecológico e Biológico da cidade.

Medidas semelhantes foram usadas na Abkházia e em outras regiões dos subtrópicos úmidos do Cáucaso. Foi a destruição sistemática de criadouros de mosquitos e o combate à malária que possibilitaram a mudança radical da situação sanitária no litoral do Mar Negro.

Portanto, a ideia de Trump não é tão exótica quanto parece. Não é necessário erradicar completamente os mosquitos; basta reduzir drasticamente o número de espécies perigosas e quebrar as cadeias de transmissão. Se há cem anos isso era conseguido drenando pântanos e introduzindo peixes-mosquito, hoje os EUA planejam usar bactérias, esterilização e outras biotecnologias.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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