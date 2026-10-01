Felipe VI exige da UE gestão direta da crise migratória em Ceuta

O rei Felipe VI da Espanha cobrou a União Europeia por maior envolvimento na crise migratória de Ceuta. Durante jantar em homenagem ao presidente Emmanuel Macron, o monarca classificou a travessia em massa ocorrida no verão como "inaceitável", argumentando que a fronteira espanhola no Norte da África é, na prática, a fronteira externa de todo o bloco europeu.

Photo: commons.wikimedia.org by KMOf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ La playa de La Ribera (Ceuta), 25-09-2010

Entre 30 e 31 de julho, milhares de pessoas cruzaram a fronteira do Marrocos para Ceuta. A Reuters estimou 72 mil migrantes, enquanto fontes espanholas apontam mais de 80 mil. O fluxo quase dobrou a população local, que é de aproximadamente 85 mil habitantes, forçando a mobilização do exército. Felipe VI afirmou que o país não deve carregar sozinho uma responsabilidade coletiva da UE.

A União Europeia discute a ampliação do Frontex e a criação de forças de resposta rápida para trechos críticos da fronteira. Em paralelo, Madri avalia acelerar a análise de pedidos de asilo e a deportação de quem não tem direito de permanência. A crise em Ceuta pressiona o governo espanhol a endurecer sua política migratória, antes considerada liberal.

A Anistia Internacional acusa as forças armadas da Espanha de abusos. Após visita à região, a organização relatou 22 casos de espancamentos, humilhações, ameaças e confiscos de pertences, baseando-se em fotos, vídeos e registros médicos. A ONG exige investigação independente e cita a fala de um militar: "Temos ordens para torná-los desconfortáveis".

As denúncias aguardam verificação judicial. A Anistia reconhece que houve violência por parte dos migrantes, com mais de 30 detenções por ataques a militares. O cenário coloca o Estado entre a proteção dos direitos dos migrantes e a segurança de cidadãos e agentes públicos.

O episódio em Ceuta expôs a vulnerabilidade do sistema migratório europeu, onde o volume de pessoas transformou rapidamente a questão humanitária em colapso de segurança, saúde e ordem pública. Embora a Espanha possa reforçar a vigilância física, a solução do problema excede a capacidade individual do país.

O posicionamento de Felipe VI desloca a discussão do comportamento dos militares para a governança da UE. O ponto central é a definição de quem deve financiar e gerir a fronteira externa da Europa: o país de entrada geográfica ou a União Europeia como bloco.