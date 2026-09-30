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Heróis impediram desastre total: avião desviado para Tabuk após luta na cabine

Mundo

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu revelou detalhes de um grave incidente de segurança ocorrido durante um voo comercial entre Dubai e Israel, destacando a coragem de passageiros e tripulantes que evitaram uma catástrofe maior.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Photo: Википедия by Avi Ohayon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Netanyahu disse na declaração oficial:

"Cidadãos de Israel, nesta manhã, ocorreu um incidente de segurança extremamente grave a bordo de um voo de Dubai para Israel. Quase todos os passageiros eram cidadãos israelenses.

Durante o voo, quando o avião se aproximava de Israel, um dos pilotos esfaqueou o outro e, aparentemente, tentou derrubar a aeronave com todos a bordo.

Conversei com um dos passageiros israelenses. Ele me contou que o avião entrou em parafuso e iniciou uma descida acentuada. Ele disse que, de alguma forma, conseguiu entrar na cabine de comando com um dos comissários. Juntos, eles dominaram o piloto agressor enquanto ele tentava desativar os sistemas da aeronave.

Outro comissário de bordo entrou na cabine de comando e conseguiu estabilizar o avião.

Parabenizo esses heróis por sua excepcional engenhosidade e coragem. Eles salvaram inúmeras vidas e evitaram um grave acidente.

O avião pousou em segurança no Aeroporto de Tabuk, na Arábia Saudita. Todos os passageiros estão bem.

O piloto agressor foi detido e está sendo interrogado pelas autoridades da Arábia Saudita. Mantemos contato constante com as autoridades competentes para garantir a segurança dos passageiros e seu retorno seguro a Israel.

Instruí os serviços de segurança a se prepararem para possíveis novas ameaças. Estamos avaliando a situação continuamente e informaremos sobre quaisquer novidades".

Na manhã de 30 de setembro de 2026, um dos pilotos a bordo do voo FZ1073 da Flydubai, que fazia a rota Dubai-Tel Aviv, tentou assumir o controle da aeronave. As agências de inteligência israelenses agora classificam essa tentativa como um ataque terrorista.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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