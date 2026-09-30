Espanha proíbe fundos de investimento de comprar casas até 2028

O Governo de Espanha aprovou um conjunto de medidas habitacionais após a pressão social gerada pelo caso de Maricarmen, em Madrid, e por sucessivos protestos contra os despejos em várias cidades do país.

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A medida mais imediata foca-se nos fundos de investimento: estes ficam proibidos de comprar casas até ao final de 2028. Esta restrição surge como resposta direta ao mecanismo que permitiu o despejo da idosa na capital, onde a aquisição do imóvel por um fundo imobiliário precipitou a saída da residente.

No que toca à estabilidade dos inquilinos, o plano prevê a limitação de despejos até 2030, embora os critérios concretos desta restrição ainda não tenham sido detalhados. Para quem já tem contrato, as regras mudam: os arrendamentos que terminem antes de 2028 serão prolongados automaticamente por até dois anos. Adicionalmente, um decreto abre a porta à renovação automática dos contratos por tempo indefinido, respondendo a uma exigência central dos movimentos de inquilinos.

O Governo pretende ainda fechar lacunas legais ao regulamentar duas áreas anteriormente menos controladas: o arrendamento temporário e o aluguer de quartos.

Para que estas medidas não tenham a validade limitada a um mês, necessitam agora da aprovação do Parlamento espanhol. O Governo já solicitou a convocação de um plenário extraordinário para esta semana para tratar a votação.