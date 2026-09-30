A obsessão americana pela matemática russa: O fenômeno transfotma métodos antigos em artigo de luxo

A "matemática Russa" está conquistando os EUA: Por que os americanos estão voltando ao sistema educacional soviético?

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Задача Платона об удвоении квадрата

Pais americanos estão, cada vez mais, matriculando seus filhos em escolas que oferecem a chamada "matemática Russa". Segundo a Fox News, essas escolas oferecem aulas extras por alguns milhares de dólares ao ano. O princípio dessas aulas remete à tradição matemática soviética: a criança não deve memorizar um algoritmo, mas sim entender por que um problema é resolvido de uma determinada maneira.

O interesse do Ocidente pelo sistema matemático soviético não é recente. Mesmo após o lançamento do primeiro satélite pela URSS em 1957, os EUA e a Grã-Bretanha começaram a estudar de perto o sistema soviético de formação de matemáticos e físicos. Na década de 1960, especialistas americanos fizeram viagens especiais a Moscou, Leningrado e Kiev para conhecer o ensino da matemática e as renomadas escolas de física e matemática.

Um dos pontos fortes da educação soviética era sua abordagem fundamentalista. Os alunos estudavam uma ampla gama de disciplinas obrigatórias, independentemente de planejarem se tornar engenheiros, médicos ou filólogos. A matemática desenvolveu a capacidade de construir demonstrações, a física desenvolveu a capacidade de compreender relações de causa e efeito, e a literatura e a história moldaram uma ampla perspectiva cultural. No entanto, o sistema soviético tinha suas deficiências, e a qualidade das escolas e dos professores variava. Contudo, foi precisamente o ensino da matemática na URSS que conquistou uma alta reputação internacional.

Paradoxalmente, certos elementos desse modelo estão sendo replicados no Ocidente atualmente. No Reino Unido, escolas especializadas em matemática foram criadas sob a influência direta das escolas soviéticas de física e matemática, ligadas à tradição do acadêmico Andrei Kolmogorov. As primeiras escolas de matemática britânicas modernas surgiram no King's College London e na Universidade de Exeter. Em Londres, existe também uma escola onde a matemática é ensinada utilizando o método tradicional russo — com uma análise detalhada das regras e a compreensão obrigatória do conteúdo antes de se avançar para o próximo tópico.

Enquanto isso, a Rússia está passando por sua própria revisão de reformas educacionais. O país abandonou a adesão obrigatória ao modelo de Bolonha para o ensino superior e está em transição para um novo sistema. Os debates continuam nas escolas sobre o Exame Nacional Unificado, a especialização dos alunos do ensino médio e a necessidade de restaurar uma abordagem fundamental para a educação.

No entanto, restaurar literalmente o sistema escolar soviético é praticamente impossível ou necessário. É muito mais interessante restaurar seu princípio: a escola não deve apenas transmitir o conhecimento necessário para passar em alguns exames, mas também ensinar a pessoa a pensar.

E limitar-se à matemática aqui é realmente estranho. A tradição soviética de ensino sólido de física, química, biologia, literatura e história foi construída sobre a mesma ideia — primeiro dar à criança uma ampla base intelectual e depois especializá-la.

É um ciclo histórico curioso: enquanto a Rússia passou décadas reformando o modelo educacional soviético, no exterior, certos elementos dele se tornaram serviços educacionais caros. E os pais americanos estão dispostos a pagar milhares de dólares pelo que antes era parte integrante de uma boa escola pública.