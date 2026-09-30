Seis países exigem cortes profundos no próximo orçamento da União Europeia

Alemanha, Dinamarca, Países Baixos, Áustria, Finlândia e Suécia exigem cortes de centenas de milhares de milhões de euros no próximo orçamento da União Europeia (2028-2034). Os seis países, que são os maiores contribuintes líquidos do bloco, enviaram uma carta ao primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, alertando que a proposta da Comissão Europeia é irrealista.

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O plano da Comissão prevê um aumento nominal de 60% face ao quadro financeiro atual. Para os signatários, este crescimento é insustentável, tanto económica como politicamente, especialmente num contexto de crise das finanças públicas nacionais. Os líderes criticam ainda a intenção de aumentar o número de funcionários nas instituições da UE enquanto as administrações dos Estados-membros reduzem quadros.

O grupo argumenta que existe uma assimetria financeira grave: estes seis países asseguram quase 40% das contribuições totais, mas, enquanto bloco de contribuintes líquidos, suportam cerca de três quartos do encargo total de financiamento.

A proposta de reforma estrutural exige que o financiamento europeu seja concentrado em quatro eixos: segurança e defesa, competitividade, inovação e combate à migração irregular. Os governos rejeitam a criação de nova dívida comum ou a procura de novas receitas, defendendo que qualquer mecanismo de financiamento acaba por recair sobre os cidadãos europeus.

A pressão surge num momento decisivo, com a presidência irlandesa do Conselho a preparar a versão revista do orçamento. O documento, assinado por líderes como o chanceler alemão Friedrich Merz e a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen, foi enviado com cópia para o presidente do Conselho Europeu, António Costa, que pretende fechar o acordo ainda este ano para que o orçamento esteja operacional a 1 de janeiro de 2028.