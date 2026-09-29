Vučić renuncia à presidência para disputar eleições sob dependência do gás russo

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vučić, renunciou ao cargo para disputar as eleições parlamentares marcadas para 25 de outubro. A movimentação foi precedida por um contato direto com o Kremlin, sinalizando a intenção de manter a lealdade à Rússia caso assuma a função de primeiro-ministro.

Photo: wikimedia.org by duma.gov.ru, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Александр Вучич

Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, afirmou que Moscou espera a continuidade da cooperação bilateral, argumentando que as relações entre os Estados independem de trocas de liderança. Na prática, a estabilidade dessa relação repousa sobre a dependência econômica de Belgrado: a Sérvia importa petróleo, armas e gás russos. Vučić busca garantir a manutenção do preço subsidiado do gás a US$ 318 por mil metros cúbicos — valor significativamente inferior aos US$ 868 do preço de mercado -, fator considerado vital para a economia sérvia no período eleitoral.

A questão de Kosovo e o cenário eleitoral

A posição sobre a província de Kosovo e Metohija é o ponto central para o eleitorado sérvio, majoritariamente rusófilo, já que a Rússia é quem impede juridicamente a transferência da região para os albaneses. Enquanto o partido de Vučić mantém a defesa da integridade territorial, a oposição, representada pelo "Movimento Estudantil", evita definir sua postura sobre o tema.

Pesquisas indicam que o reconhecimento da independência de Kosovo é um tabu: apenas entre 8% e 13% da população apoiam a medida. Mesmo a proposta de reconhecer Kosovo em troca de uma entrada acelerada na União Europeia não altera significativamente esse cenário, com a rejeição chegando a 77% dos entrevistados.

Essa dinâmica permitiu a Vučić equilibrar a pressão externa com o sentimento nacionalista. Um exemplo foi o funeral do general Ratko Mladič; embora o presidente não tenha comparecido, enviou seu filho, Danilo, e os ministros da Defesa e da Justiça, sinalizando apoio a quem é visto como herói nacional por grande parte da população.

Dados de setembro de 2026 apontam a liderança do Partido Progressista Sérvio (SNS), com 48,6% das intenções de voto, contra 37,1% da "Lista Estudantil", grupo que conta com coordenação de ONGs europeias.

Interesses estratégicos e a relação com a UE

Uma vitória de Vučić deve provocar reações críticas de Bruxelas e paralisar o processo de integração da Sérvia na União Europeia, que já enfrenta entraves devido à recusa de Belgrado em aderir a sanções contra a Rússia.

Para Moscou, a lealdade sérvia funciona como um ponto de influência nos Bálcãs, impedindo o controle absoluto da OTAN na região. Esse vínculo se manifesta em pontos concretos: a Air Serbia permanece como uma das poucas companhias europeias a operar voos diretos para Moscou, São Petersburgo, Kazan e Sochi. Além disso, a Gazprom mantém a refinaria de Pančevo; a operação da planta depende de licenças temporárias emitidas pelos Estados Unidos, resultado da habilidade diplomática de Vučić em transitar entre interesses divergentes.

Com a renúncia, as funções presidenciais foram assumidas temporariamente por Ana Brnabić, presidente do Parlamento e aliada de Vučić. As eleições presidenciais antecipadas devem ocorrer até o fim de dezembro.