O encontro de Sergey Lavrov com o Ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, à margem da 81ª sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova York, não produziu resultados práticos, com ambos os lados mantendo suas posições anteriores.
As conversas, iniciadas por Berlim, duraram apenas cerca de 20 minutos e marcaram o primeiro contato presencial entre os ministros das Relações Exteriores dos dois países desde 2022. De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia e comentários da imprensa, o lado alemão solicitou que a reunião fosse realizada a portas fechadas, sem amplo acesso de jornalistas.
Johann Wadephul expressou a posição oficial de Berlim, pedindo a Moscou que encerrasse a guerra e retirasse suas tropas da Ucrânia. Além disso, a Alemanha propôs a formalização de concessões e um cessar-fogo mútuo no Mar Negro para garantir a passagem segura de embarcações civis. O ministro alemão também expressou preocupação com relação aos incidentes com drones no Aeroporto de Leipzig, que Berlim atribui aos serviços de inteligência russos.
Sergey Lavrov rejeitou efetivamente as iniciativas e caracterizou as conversas com a frase: "Não aprendi nada de novo lá". Segundo o ministro russo, a visita de seu homólogo alemão pareceu ser uma tentativa de oferecer à Rússia concessões unilaterais em troca do simples fato de retomar o contato. Lavrov também rejeitou quaisquer acusações de envolvimento em sabotagem com drones na Alemanha.
Imediatamente após a reunião, Wadephul telefonou para o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, e informou Kiev que, em uma conversa com Lavrov, reafirmou o "apoio inabalável à Ucrânia" de seus parceiros europeus. Especialistas observam que o próprio fato de um breve diálogo é importante para manter os canais de comunicação, mas nenhum progresso real foi feito nas relações entre Moscou e Berlim.
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