Reunião entre Lavrov e Wadephul dura 20 minutos e termina sem acordos práticos

O encontro de Sergey Lavrov com o Ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Johann Wadephul, à margem da 81ª sessão da Assembleia Geral da ONU em Nova York, não produziu resultados práticos, com ambos os lados mantendo suas posições anteriores.

Photo: commons.wikimedia.org by Foreign and Commonwealth Office is licensed under OGL v1.0 Сергей Лавров

As conversas, iniciadas por Berlim, duraram apenas cerca de 20 minutos e marcaram o primeiro contato presencial entre os ministros das Relações Exteriores dos dois países desde 2022. De acordo com um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia e comentários da imprensa, o lado alemão solicitou que a reunião fosse realizada a portas fechadas, sem amplo acesso de jornalistas.

Johann Wadephul expressou a posição oficial de Berlim, pedindo a Moscou que encerrasse a guerra e retirasse suas tropas da Ucrânia. Além disso, a Alemanha propôs a formalização de concessões e um cessar-fogo mútuo no Mar Negro para garantir a passagem segura de embarcações civis. O ministro alemão também expressou preocupação com relação aos incidentes com drones no Aeroporto de Leipzig, que Berlim atribui aos serviços de inteligência russos.

Sergey Lavrov rejeitou efetivamente as iniciativas e caracterizou as conversas com a frase: "Não aprendi nada de novo lá". Segundo o ministro russo, a visita de seu homólogo alemão pareceu ser uma tentativa de oferecer à Rússia concessões unilaterais em troca do simples fato de retomar o contato. Lavrov também rejeitou quaisquer acusações de envolvimento em sabotagem com drones na Alemanha.

Imediatamente após a reunião, Wadephul telefonou para o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, e informou Kiev que, em uma conversa com Lavrov, reafirmou o "apoio inabalável à Ucrânia" de seus parceiros europeus. Especialistas observam que o próprio fato de um breve diálogo é importante para manter os canais de comunicação, mas nenhum progresso real foi feito nas relações entre Moscou e Berlim.