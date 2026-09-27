África Ocidental e Central certificam 37 especialistas para combate à pirataria e pesca ilegal

O Instituto Interregional de Segurança Marítima (ISMI), com sede em Abidjan, certificou 37 especialistas da África Ocidental e Central após a conclusão de dois ciclos de treinamento técnico.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Группа дронов в полете

Um grupo de 14 especialistas, vindos de 10 países francófonos, formou-se no novo Drone Center. O curso focou no comando de drones civis para vigilância marítima, reconhecimento e resposta rápida contra pirataria, contrabando e pesca ilegal. A iniciativa teve financiamento da Alemanha e do Instituto de Treinamento e Pesquisa das Nações Unidas (UNITAR).

Outros 23 profissionais concluíram estágio em processamento de informações marítimas e operações policiais no mar. O treinamento, apoiado pelo Ministério da Europa e Negócios Estrangeiros da França, priorizou a coordenação estatal nas águas territoriais e os limites jurídicos para intervenções em alto-mar.

O ISMI é vinculado à Academia Regional de Ciências e Estudos Técnicos Marítimos.