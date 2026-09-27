Espanha aumenta tempo de contribuição para aposentadoria integral a partir de 2027

A partir de 2027, a Espanha altera as regras de aposentadoria, elevando o tempo de contribuição necessário para o pagamento integral e ajustando as idades de saída do mercado de trabalho.

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Para receber 100% do valor base da pensão, o trabalhador precisará de 37 anos de contribuição. Até 2026, esse requisito era de 36 anos e seis meses. Qualquer período a menos resultará em redução do benefício, como a queda para 99% do valor.

O acesso à aposentadoria antecipada também muda. Desde 1º de janeiro de 2027, apenas quem comprovar 38 anos e seis meses ou mais de contribuição poderá se aposentar aos 65 anos. Para os demais, a idade padrão passa a ser 67 anos.

O governo implementa um novo cálculo para a quantia base: o sistema permitirá selecionar as 304 contribuições mais altas dos últimos 308 meses. Esse método pode elevar o valor final em comparação ao cálculo tradicional.

O custo para quem está na ativa aumenta com a subida da base máxima de contribuições, a elevação da contribuição de solidariedade e o ajuste no Mecanismo de Equidade Intergeracional. Na prática, a data da aposentadoria e o valor do benefício passam a depender mais rigidamente do histórico individual de seguros do trabalhador.