Presidente de Madagascar exige assentos permanentes e poder de veto para a África na ONU

O presidente de Madagascar, Coronel Mikael Randrianirina, exigiu na ONU a reestruturação do sistema de governança global. O argumento central é que a África, com 1,4 bilhão de habitantes, não pode mais ser excluída das decisões sobre segurança internacional.

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Antananarivo endossou formalmente as posições da União Africana, baseadas no Consenso de Ezulwini e na Declaração de Sirte. As exigências são pontuais: dois assentos permanentes para a África no Conselho de Segurança, com direito a veto, e a ampliação para cinco representantes não permanentes. Para Randrianirina, a configuração atual reflete um desequilíbrio histórico.

Além da reforma do Conselho, o presidente propôs três mudanças operacionais na ONU:

Devolução do peso político à Assembleia Geral, por ser o único órgão onde todos os Estados possuem voto igual;

Revisão da arquitetura financeira internacional para tornar créditos e auxílios mais acessíveis a países vulneráveis, substituindo indicadores econômicos rígidos por critérios de risco específicos;

Criação de mecanismos multilaterais que garantam o cumprimento das promessas de financiamento climático feitas pelas nações desenvolvidas, priorizando países expostos a catástrofes naturais.

Randrianirina afirmou que a credibilidade da ONU diminui diante da incapacidade da organização em resolver crises alimentares e choques climáticos que impactam a população da ilha. Ele defendeu um sistema capaz de interromper o ciclo de pobreza e vulnerabilidade.

Como gesto simbólico, o presidente proferiu seu primeiro discurso na tribuna da ONU em língua malgaxe.