Presidente de Madagascar exige assentos permanentes e poder de veto para a África na ONU

O presidente de Madagascar, Coronel Mikael Randrianirina, exigiu na ONU a reestruturação do sistema de governança global. O argumento central é que a África, com 1,4 bilhão de habitantes, não pode mais ser excluída das decisões sobre segurança internacional.
Antananarivo endossou formalmente as posições da União Africana, baseadas no Consenso de Ezulwini e na Declaração de Sirte. As exigências são pontuais: dois assentos permanentes para a África no Conselho de Segurança, com direito a veto, e a ampliação para cinco representantes não permanentes. Para Randrianirina, a configuração atual reflete um desequilíbrio histórico.
Além da reforma do Conselho, o presidente propôs três mudanças operacionais na ONU:
Randrianirina afirmou que a credibilidade da ONU diminui diante da incapacidade da organização em resolver crises alimentares e choques climáticos que impactam a população da ilha. Ele defendeu um sistema capaz de interromper o ciclo de pobreza e vulnerabilidade.
Como gesto simbólico, o presidente proferiu seu primeiro discurso na tribuna da ONU em língua malgaxe.
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