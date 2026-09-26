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Pobreza na Argentina sobe para 32,3% no primeiro semestre de 2026

Mundo

A pobreza na Argentina subiu para 32,3% no primeiro semestre de 2026, abrangendo 9,7 milhões de pessoas. O índice representa um salto em relação aos 28,2% registrados no semestre anterior, segundo dados do Instituto Nacional de Dados Estatísticos (Indec). Esse movimento interrompe a trajetória de queda que o governo de Javier Milei utilizava como indicador de sucesso.

Мальчик рисует рядом с кучей бутылок воды
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
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O cenário é agravado pelo avanço da indigência, que saltou de 6,3% no segundo semestre de 2025 para 7,5% no primeiro semestre de 2026, afetando 2,2 milhões de pessoas. O perfil da pobreza no país mantém a concentração geracional: crianças e adolescentes de até 14 anos compõem 44,5% do total de pobres.

O problema central reside no descompasso entre a renda e o custo de vida. Enquanto a renda familiar per capita cresceu 11,5%, a inflação dos alimentos (Cesta Básica Alimentar) subiu 21,4% e a Cesta Básica Total — que inclui transporte e habitação — avançou 19,6%. Na prática, o ganho nominal de renda foi engolido pela alta dos preços, reduzindo o poder de compra das famílias.

No campo da atividade econômica, julho fechou com retração de 2,9% comparado a junho. O declínio coincide com a onda de fechamento de empresas e perda de postos de trabalho formais.

O ministro da Economia, Luis Caputo, minimizou os números, argumentando que a pobreza ainda é menor do que no primeiro semestre de 2024. Sobre a queda da atividade em julho, Caputo afirmou que o acumulado dos sete primeiros meses do ano segue positivo, em 1,7%, e atribuiu a retração mensal a fatores temporários: falta de gás na indústria, chuvas excessivas que prejudicaram a construção e mineração, e a redução de horas trabalhadas após a Copa do Mundo.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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