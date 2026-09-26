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Senegal revisa código minerário para priorizar processamento interno e limitar exportação de brutos

Mundo

O governo do Senegal está revisando seu código minerário para alterar a lógica econômica do setor: a prioridade deixa de ser a simples extração de matéria-prima e passa a ser o processamento interno. Segundo o ministro da Indústria Mineira e Geologia, Cheikh Oumar Seck, a reforma visa limitar a exportação de recursos brutos e aumentar a participação de empresas privadas nacionais nas cadeias de valor.

Шахтеры в шахте
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Шахтеры в шахте

As legislações de 1988, 2003 e 2016 focavam na atração de capital estrangeiro e na criação de fundos específicos. Contudo, o ministro afirmou que os mecanismos de controle e distribuição de receitas previstos na norma de 2016 não funcionaram na prática. Agora, Dakar pretende aproveitar a demanda global por minerais críticos para a transição energética para forçar as mineradoras a investir em plantas de processamento dentro do país.

Cheikh Oumar Seck identificou dois gargalos para a industrialização do setor: o custo da energia e a falta de capital. O preço da eletricidade é apontado como o principal fator que reduz a competitividade da indústria local. Para resolver isso, o governo aposta no projeto gas-to-industry, que deve fornecer combustível mais barato para as fábricas a partir de jazidas de gás nacionais.

No campo financeiro, o sistema bancário do Senegal e as instituições de crédito regionais não oferecem empréstimos para projetos minerários de alta intensidade de capital. Por isso, o governo exigiu que associações bancárias e a bolsa de valores regional criem instrumentos de financiamento específicos para empresas locais, permitindo que elas compitam com gigantes estrangeiros na extração e no beneficiamento de recursos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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