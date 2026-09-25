Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Físicos de Stanford observam salto quântico do som pela primeira vez na história
Lagman: a técnica de pré-fritura que mantém a berinjela inteira no molho
Por que corças buscam a proximidade de guardas florestais durante a migração na Rússia
Como usar a sonda desentupidora sem danificar a tubulação da pia
Torcedores em choque: punições duras atingem organizadas em Maceió
Infecções graves caem de 2,00 para 0,05 por ano com terapia gênica na síndrome de Wiskott-Aldrich
Preços das casas em Portugal sobem 16,5% enquanto transações imobiliárias caem 6,4%
Beta Pictoris b: Primeiro campo magnético de um exoplaneta é detectado via emissões de rádio
Syrniki: por que controlar a umidade do queijo é a chave para a textura macia

China transfere tecnologia de vacinas para África para criar produção autônoma em países parceiros

Mundo

O cluster farmacêutico Cité médicale de Chine (CMC), localizado em Taizhou, província de Jiangsu, iniciou a transferência de tecnologias de produção de vacinas para a África. O complexo chinês, que ocupa 3.000 hectares e abriga mais de 1.300 empresas, incluindo 14 corporações transnacionais, concentra desde a pesquisa e fábricas até a logística e formação acadêmica.

Кончик иглы шприца с каплей препарата
Photo: https://unsplash.com by Ian Talmacs is licensed under Free
Кончик иглы шприца с каплей препарата

O primeiro passo concreto foi a assinatura de um acordo tripartite entre a empresa RecBio, o centro regional do Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia (Icgeb) e o governo do Zimbábue. Pelo contrato, a RecBio transfere ao país a tecnologia para o desenvolvimento de vacinas.

Segundo Jessica Wong, diretora geral do CMC, o objetivo é expandir esse modelo para a África do Sul e Etiópia, permitindo que esses países estabeleçam a produção autônoma de bioprodutos. Para enfrentar ameaças epidemiológicas, como a malária e outras doenças infecciosas, uma das empresas do parque fornecerá sistemas de testes rápidos de patógenos.

Além das vacinas, o cluster dedicará uma fábrica específica para a produção de medicamentos voltados ao mercado africano para o tratamento de doenças metabólicas crônicas, especificamente diabetes e hipertensão.

A coordenação do projeto e a implementação das tecnologias ocorrerão via centro regional do Icgeb, que servirá como plataforma de diálogo entre China e África. O plano de cooperação prevê:

  • Pesquisas conjuntas e capacitação profissional;
  • Alinhamento de normas regulatórias, incluindo padrões de certificação e admissão de fármacos;
  • Análise da legislação local para facilitar a entrada das empresas do cluster nos mercados africanos.

O CMC é a única zona de alta tecnologia farmacêutica na China gerida conjuntamente por diversos órgãos: o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Comissão Nacional de Saúde, as administrações de produtos médicos e de medicina tradicional chinesa, além do governo da província de Jiangsu.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Bentley Torcal e a aposta no design físico contra a digitalização
Carros
Bentley Torcal e a aposta no design físico contra a digitalização
Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos
Carros
Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos
Como usar a sonda desentupidora sem danificar a tubulação da pia
Casa, Reforma e Imóveis
Como usar a sonda desentupidora sem danificar a tubulação da pia
Mais populares
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas

substituir gavetas por argolas e ganchos em cabides não apenas libera espaço, mas impede que peças de seda vincem e que colares se entrelacem

Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos
Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos
Rochas magmáticas em Jezero revelam três fases de interação com a água em Marte
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Toyota RAV4 vs Mazda CX-5: a tensão entre economia e prazer
Dodge ReCharger: a tração elétrica via híbrido série e o limite do torque
Jetour Traveler 7: a versatilidade entre o turbo e o híbrido
Jetour Traveler 7: a versatilidade entre o turbo e o híbrido
últimos materiais
China transfere tecnologia de vacinas para África para criar produção autônoma em países parceiros
Lagman: a técnica de pré-fritura que mantém a berinjela inteira no molho
Por que corças buscam a proximidade de guardas florestais durante a migração na Rússia
Como usar a sonda desentupidora sem danificar a tubulação da pia
Torcedores em choque: punições duras atingem organizadas em Maceió
Infecções graves caem de 2,00 para 0,05 por ano com terapia gênica na síndrome de Wiskott-Aldrich
Preços das casas em Portugal sobem 16,5% enquanto transações imobiliárias caem 6,4%
Beta Pictoris b: Primeiro campo magnético de um exoplaneta é detectado via emissões de rádio
Syrniki: por que controlar a umidade do queijo é a chave para a textura macia
A forma da Terra está mudando: polos sobem enquanto o equador cede
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.