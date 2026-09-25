China transfere tecnologia de vacinas para África para criar produção autônoma em países parceiros

O cluster farmacêutico Cité médicale de Chine (CMC), localizado em Taizhou, província de Jiangsu, iniciou a transferência de tecnologias de produção de vacinas para a África. O complexo chinês, que ocupa 3.000 hectares e abriga mais de 1.300 empresas, incluindo 14 corporações transnacionais, concentra desde a pesquisa e fábricas até a logística e formação acadêmica.

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O primeiro passo concreto foi a assinatura de um acordo tripartite entre a empresa RecBio, o centro regional do Centro Internacional de Engenharia Genética e Biotecnologia (Icgeb) e o governo do Zimbábue. Pelo contrato, a RecBio transfere ao país a tecnologia para o desenvolvimento de vacinas.

Segundo Jessica Wong, diretora geral do CMC, o objetivo é expandir esse modelo para a África do Sul e Etiópia, permitindo que esses países estabeleçam a produção autônoma de bioprodutos. Para enfrentar ameaças epidemiológicas, como a malária e outras doenças infecciosas, uma das empresas do parque fornecerá sistemas de testes rápidos de patógenos.

Além das vacinas, o cluster dedicará uma fábrica específica para a produção de medicamentos voltados ao mercado africano para o tratamento de doenças metabólicas crônicas, especificamente diabetes e hipertensão.

A coordenação do projeto e a implementação das tecnologias ocorrerão via centro regional do Icgeb, que servirá como plataforma de diálogo entre China e África. O plano de cooperação prevê:

Pesquisas conjuntas e capacitação profissional;

Alinhamento de normas regulatórias, incluindo padrões de certificação e admissão de fármacos;

Análise da legislação local para facilitar a entrada das empresas do cluster nos mercados africanos.

O CMC é a única zona de alta tecnologia farmacêutica na China gerida conjuntamente por diversos órgãos: o Ministério da Ciência e Tecnologia, a Comissão Nacional de Saúde, as administrações de produtos médicos e de medicina tradicional chinesa, além do governo da província de Jiangsu.