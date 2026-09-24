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Zapatero surpreende com confissão sobre joias: presente real de 2007 gera novas suspeitas

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O ex-primeiro-ministro espanhol José Luis Rodríguez Zapatero explicou a origem das joias mais caras encontradas em seu cofre no gabinete. Ele afirma que as 12 peças, contendo rubis, esmeraldas, safiras e diamantes, foram um presente do rei Abdullah da Arábia Saudita durante a visita oficial do monarca à Espanha em junho de 2007. O valor total estimado das joias é de aproximadamente € 1,23 milhão.

Золотые украшения
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A defesa de Zapatero pede que o tribunal entre em contato com as autoridades sauditas para confirmar oficialmente a origem do presente. No entanto, seus advogados acreditam que a avaliação atual das joias está inflacionada.

Contudo, a explicação de um presente real levanta outra questão: será que o atual primeiro-ministro da Espanha poderia ter guardado um presente diplomático tão valioso?

A legislação espanhola e o código de ética profissional estipulam que os funcionários não devem aceitar presentes que ultrapassem os limites da cortesia e possam comprometer sua imparcialidade. Durante visitas oficiais ao exterior, é prática comum entregar presentes valiosos ao Estado.

É particularmente curioso que, durante a mesma visita do Rei Abdullah em 2007, Zapatero tenha recebido dois relógios cravejados de esmeraldas e os doado ao Patrimônio Nacional, órgão governamental responsável pela gestão do patrimônio histórico da Coroa Espanhola.

Portanto, a investigação terá que determinar por que os relógios se tornaram propriedade do Estado, enquanto as joias, significativamente mais caras, se a teoria da defesa for confirmada, permaneceram em posse de Zapatero.

As joias foram descobertas em maio de 2026 durante uma busca em seu escritório, como parte da investigação sobre a companhia aérea Plus Ultra. Em 2021, a empresa recebeu € 53 milhões em auxílio estatal. A investigação apura possíveis irregularidades no uso desses fundos e a suposta influência de Zapatero em favor da empresa. O ex-primeiro-ministro nega as acusações.

Após a descoberta das joias, o tribunal separou o caso em um processo à parte, que está sendo investigado por possíveis sonegação fiscal e contrabando, entre outras coisas.

Assim, a confirmação da Arábia Saudita de que se tratava de um presente pode explicar a origem das joias, mas por si só não responde à questão de como um presente avaliado em mais de um milhão de euros se tornou propriedade pessoal do ex-primeiro-ministro espanhol.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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