Europa já não confia em Washington: aliados reavaliam laços vitais com os EUA

Bruxelas, Madri e Paris já não consideram Washington seu parceiro mais confiável. A Bélgica também já não vê os Estados Unidos como seu aliado mais confiável. Sua nova estratégia de política externa cita os eventos em Washington como um fator capaz de ameaçar os interesses vitais da Bélgica e da UE. Até recentemente, tal linguagem em relação a um parceiro-chave da OTAN seria quase impensável.

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Mas a Bélgica não está sozinha. Ao longo do último ano, o Canadá chegou a analisar o cenário de uma operação militar americana contra o país. O primeiro-ministro Mark Carney enfatiza que esse não é o cenário principal, mas não se preparar para ele seria irresponsável. Ao mesmo tempo, Ottawa está reduzindo sua dependência tecnológica e militar dos Estados Unidos, buscando uma alternativa ao Starlink e reconsiderando a compra de 88 caças F-35 americanos.

O conflito mais dramático ocorreu com a Dinamarca. Donald Trump exigiu repetidamente o controle americano sobre a Groenlândia e não descartou o uso da força. Copenhague respondeu que a ilha não estava à venda, e os líderes europeus lembraram Washington da inviolabilidade das fronteiras.

Em 22 de setembro, a crise terminou com um acordo: os Estados Unidos, a Dinamarca e a Groenlândia assinaram um acordo que expande a presença militar americana no Ártico. Copenhague enfatizou que a soberania da Dinamarca e o direito à autodeterminação dos groenlandeses seriam preservados.

As relações com a Espanha chegaram ao ponto de ameaças diretas: na cúpula da OTAN em julho, Trump criticou duramente Madri por divergências sobre gastos com defesa.

A França se lembra de outro golpe — o AUKUS. Em 2021, a Austrália rejeitou um contrato bilionário para submarinos franceses em favor de um acordo com os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Paris chegou a retirar seu embaixador de Washington.

Agora, as consequências estão se acumulando. Alemanha, França, Canadá e outros aliados estão aumentando suas próprias capacidades de defesa e buscando alternativas às armas e à tecnologia americanas.

O paradoxo é que a OTAN permanece formalmente unida e os Estados Unidos continuam sendo sua principal força militar. Mas os aliados estão cada vez mais fazendo planos não apenas para o caso de os Estados Unidos um dia não virem em seu auxílio, mas também para o caso de a pressão começar a vir do próprio Washington.