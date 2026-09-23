Argélia encerra moratória de 30 anos sobre pena de morte

Argélia encerra o moratório sobre a pena de morte vigente desde 1993. O presidente Abdelmadjid Tebboune anunciou o retorno da medida máxima em 30 de agosto, justificando a decisão como parte da estratégia de combate a incêndios florestais.
Para formalizar a mudança, o presidente determinou que o ministro da Justiça, Lotfi Boudjemâa, elaborasse as alterações ao Código Penal até 15 de setembro. Na última segunda-feira, o projeto de lei foi apresentado à Comissão de Assuntos Jurídicos, Administrativos, Liberdades e Direitos Humanos da Assembleia Popular Nacional (APN).
O texto prevê a execução da pena de morte em dois cenários específicos:
O documento ainda possui status de projeto de lei. A norma entrará em vigor após a análise e aprovação final pelos órgãos legislativos da Argélia.
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