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Argélia encerra moratória de 30 anos sobre pena de morte

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Argélia encerra o moratório sobre a pena de morte vigente desde 1993. O presidente Abdelmadjid Tebboune anunciou o retorno da medida máxima em 30 de agosto, justificando a decisão como parte da estratégia de combate a incêndios florestais.

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Photo: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Para formalizar a mudança, o presidente determinou que o ministro da Justiça, Lotfi Boudjemâa, elaborasse as alterações ao Código Penal até 15 de setembro. Na última segunda-feira, o projeto de lei foi apresentado à Comissão de Assuntos Jurídicos, Administrativos, Liberdades e Direitos Humanos da Assembleia Popular Nacional (APN).

O texto prevê a execução da pena de morte em dois cenários específicos:

  • Incêndios e destruição de patrimônio: aplica-se a quem provocar incêndios intencionais em florestas e campos ou destruir bens públicos e privados em benefício de interesses estrangeiros, no contexto de traição, espionagem ou crime organizado. A medida abrange atos que ameacem a segurança nacional, a ordem pública, a unidade do país ou a estabilidade econômica e ecológica. Também serão punidos quem financiar ou instigar esses crimes, inclusive via redes sociais.
  • Sequestro de menores: a pena é prevista para o sequestro de crianças e adolescentes por qualquer método, com agravantes em casos de tortura, violência sexual ou maus-tratos.

O documento ainda possui status de projeto de lei. A norma entrará em vigor após a análise e aprovação final pelos órgãos legislativos da Argélia.

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Author`s name Petr Ermilin
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