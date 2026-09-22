Alemanha avança na Argélia e ocupa espaço deixado pela França em energia e indústria

A Alemanha expande sua presença econômica na Argélia, ocupando espaços deixados pela França. Enquanto a relação diplomática entre Paris e Argel esfria, Berlim intensifica a entrada em setores estratégicos, desde o suprimento de energia até a industrialização local.

Photo: commons.wikimedia by Numide05, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/1.0/ статуя Дакии аль-Кахины, Хеншела, Алжир

O movimento ganhou tração após a visita do presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, a Berlim em julho. O encontro resultou em 31 contratos e memorandos abrangendo energia, indústria automotiva, farmacêutica e transportes. O volume de comércio entre as duas nações saltou de US 1,75 bilhão para US 3 bilhões em um ano, posicionando a Alemanha como o quarto maior fornecedor de mercadorias para a Argélia em 2025.

A energia é o eixo central da estratégia. Após a interrupção do fluxo de gás russo, a Alemanha busca novas fontes: em agosto, o chanceler do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha visitou a Argélia para negociar o aumento das entregas de gás para as reservas de inverno. Paralelamente, avança o projeto SoutH2 Corridor, um gasoduto para transportar hidrogênio "verde" argelino para a Alemanha via Tunísia, Itália e Áustria, com meta de 4 milhões de toneladas anuais. O projeto é classificado como prioridade pela União Europeia.

No segmento de GNL, a estatal Sonatrach e a alemã VNG assinaram um contrato de fornecimento que inclui acordos para a redução de emissões de metano.

A diversificação dos investimentos também atinge a indústria e a logística:

Automobilismo: A Opel, em parceria com o grupo argelino Halil, planeja instalar uma fábrica no país. Segundo a Stellantis, a unidade será a maior planta de produção da marca fora da Europa.

A Opel, em parceria com o grupo argelino Halil, planeja instalar uma fábrica no país. Segundo a Stellantis, a unidade será a maior planta de produção da marca fora da Europa. Farmacêutica: A produtora argelina Saidal firmou parceria com a Boehringer Ingelheim.

A produtora argelina Saidal firmou parceria com a Boehringer Ingelheim. Transporte: A Air Algérie estabeleceu voos diretos entre Argel e Berlim.

A ascensão alemã ocorre simultaneamente ao recuo do capital francês. O volume comercial entre Argélia e França caiu de 11,2 bilhões de euros em 2024 para 8,6 bilhões de euros no período entre agosto de 2025 e julho de 2026. Dados do Instituto Montaigne indicam que 600 empresas francesas faliram em 2025 devido à crise política. A Argélia sinaliza a continuidade da redução das importações francesas, movimento vinculado ao crescimento de alas direitas e ao sentimento de algelifobia na França antes das eleições presidenciais de 2027.