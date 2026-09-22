Madagascar encerra veto de 16 anos à mineração de ouro, mas contrabando persiste

O governo de Madagascar encerrou um veto de 16 anos sobre a concessão de licenças para a extração de ouro. Desde agosto, a exploração de jazidas e a exportação do metal voltaram a ser atividades legalizadas, conforme confirmou o ministro da Indústria Mineira, Andriamparany Karl.

Para exportar o metal, as empresas agora precisam de uma licença de representação comercial (agrément de comptoir). Toda a burocracia foi centralizada no Mining Business Center, localizado no aeroporto de Ivatto. A fiscalização do fluxo de saída fica a cargo da alfândega, da Agência Nacional de Combate à Fraude (ANAF) e do Laboratório da Indústria Mineira de Madagascar.

Duas companhias licenciadas já solicitaram a exportação de ouro. No entanto, a legalização tenta enfrentar um setor informal que operou durante todo o período de proibição. Relatórios internacionais indicam que grandes volumes de ouro deixaram o país ilegalmente; a contrabanda persiste, com a última apreensão registrada em Ivatto no dia 13 de setembro.