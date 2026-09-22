Eleitores rejeitam reformas: CDU fora do parlamento regional pela primeira vez

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, classificou como "catástrofe" o resultado das eleições no estado de Mecklemburgo-Pomerânia Ocidental. Pela primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Democrata Cristã (CDU) ficou fora do parlamento regional (Landtag) ao registrar 4,9% dos votos, não atingindo a cláusula de barreira de 5%.

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A vitória ficou com a Alternativa para Alemanha (AfD), que obteve 38,2% dos votos. Simultaneamente, em Berlim, a CDU perdeu a liderança para o partido Die Linke, que alcançou a marca de 25,7%.

A queda no apoio reflete a resistência às reformas econômicas do governo Merz, que ocupa o cargo há 16 meses, incluindo a proposta de elevar a idade de aposentadoria para 70 anos. A aprovação pessoal do chanceler caiu para a faixa de 10% a 14%. A tentativa de deslocar o discurso da CDU para a direita, visando atrair o eleitorado da AfD especialmente em temas de migração, não funcionou no Leste do país. O eleitorado optou pela AfD, que defende a retomada do fornecimento de gás russo barato e mantém uma agenda crítica à Ucrânia.

Dentro da CDU, analistas e lideranças regionais já discutem a saída de Merz. Surgem como nomes para a sucessão o primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestfália, Hendrik Wüst, e o líder da CSU, Markus Söder. No entanto, há ceticismo sobre a capacidade de Wüst de recuperar votos da AfD, enquanto a postura de Söder em classificar o partido como "radical" é vista como desalinhada com a tendência atual do eleitorado.

O resultado ocorre duas semanas após a AfD ter obtido 43,8% dos votos na vizinha Saxônia-Anhalt. Embora seja tecnicamente possível formar governos regionais sem a participação da AfD, isso pode gerar instabilidade institucional. Coalizões compostas por partidos com visões divergentes sobre energia e economia tendem a enfrentar maior fragilidade.

A exclusão da AfD do governo também amplia a pressão popular e concede ao partido ferramentas para bloquear a agenda parlamentar, como a abertura de investigações e a obstrução de leis, utilizando o espaço legislativo para desgastar a coalizão governista antes das próximas eleições federais. Com a vitória em dois estados consecutivos, a AfD consolida sua posição como a força política dominante no Leste da Alemanha.