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Sanna Marin defende abate de aeronaves russas que violem espaço aéreo da NATO

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Sanna Marin, ex-primeira-ministra da Finlândia, defende que a Europa deve responder com força às incursões russas, incluindo o abate de aeronaves que violem o espaço aéreo da NATO.

Санна Марин
Photo: commons.wikimedia.org by European Parliament, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Санна Марин

Em entrevista, a antiga chefe de governo afirmou que a retórica russa sobre a "escalada" do conflito é utilizada como ferramenta de pressão. Para Marin, a hesitação europeia perante ataques híbridos, sabotagem de cabos submarinos e violações territoriais apenas incentiva a Rússia a testar os limites da Aliança Atlântica.

A rutura da neutralidade

Marin sublinhou que "a invasão da Ucrânia" alterou a percepção de segurança na Finlândia, tornando a adesão à NATO a única via viável.  Sobre o papel dos Estados Unidos, a ex-primeira-ministra considerou legítimo que Washington questione o custo do financiamento da segurança europeia. Marin defende que a Europa deve aproveitar este momento para desenvolver capacidades de defesa e dissuasão próprias, reduzindo a dependência externa.

Relação com a administração Trump

Analisando a interação com Donald Trump, Marin alertou que a fraqueza não é uma estratégia eficaz. Defende que a Europa deve manter-se firme e clara nos seus valores, argumentando que o presidente americano respeita líderes fortes em vez de quem tenta agradar através de concessões.

Gestão de crises e Estado Social

Recordando a gestão da pandemia de Covid-19, Marin destacou a necessidade de decisões rápidas sob incerteza, criticando a abordagem menos restritiva da Suécia, que complicou a gestão nas zonas fronteiriças. Alertou ainda para a redução de recursos na saúde promovida pelo governo finlandês atual, vendo nisto um risco crítico para futuras emergências sanitárias.

Marin, que atribui a sua ascensão política ao modelo de Estado Social nórdico — permitindo a mobilidade social através de educação gratuita e de qualidade -, ocupa atualmente o cargo de conselheira estratégica no Tony Blair Institute for Global Change. Afirmou não ter planos imediatos para regressar à política ativa.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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