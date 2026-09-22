O fim de uma era no transporte de petróleo: como as novas rotas revelaram falhas profundas

O tráfego de petróleo pelo Estreito de Ormuz caiu para 4,9 milhões de barris por dia no segundo trimestre de 2026, contra 20,9 milhões registrados no primeiro semestre de 2025. A redução é de 77%.

Photo: commons.wikimedia.org by MODIS Land Rapid Response Team, NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив и полуостров Мусандам

A queda em Ormuz impactou diretamente o Estreito de Malaca, já que as rotas operam de forma sequencial. O volume transportado por Malaca recuou 28%, baixando de 23,2 milhões para 16,6 milhões de barris diários.

O redirecionamento do fluxo não ocorreu majoritariamente via Cabo da Boa Esperança, que registrou alta de apenas 3%. O volume migrou para pontos de estrangulamento e áreas de maior risco:

Bab el-Mandeb: alta de 93% (chegando a 8,1 milhões de barris/dia);

Canal do Panamá: aumento de 39%;

Canal de Suez (incluindo o sistema SUMED): alta de 18%;

Estreitos turcos (Bósforo e Dardanelos): crescimento de 11%.

No total, o fluxo somado dos oito principais corredores marítimos caiu 22%, de 73,2 milhões para 56,8 milhões de barris por dia. Segundo a Energy Analytics, parte dessa queda decorre da correção de "contagens duplicadas" na medição de volumes em diferentes trechos, e não necessariamente de uma redução na extração de petróleo.

A pressão sobre os estreitos turcos, com alta de 11%, afeta as exportações do Cazaquistão. O fluxo do Consórcio de Oleodutos do Cáspio (CPC), que passa pelo Bósforo e pelo porto de Novorossiysk, torna-se mais vulnerável, transformando a rota do CPC em um ponto crítico da logística global.