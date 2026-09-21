Governo Trump endurece critérios de renda para concessão de Green Card

Desde 18 de setembro de 2026, a narrativa do imigrante que chega sem recursos e prospera apenas com o próprio esforço enfrenta um filtro pragmático nos Estados Unidos: a capacidade financeira de se manter sem depender do Estado.

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O governo de Donald Trump alterou a aplicação do princípio de public charge (encargo público). A medida anula a regra de 2022, implementada sob a gestão de Joe Biden, que restringia a lista de programas sociais que poderiam prejudicar a análise de um processo imigratório.

Com a mudança, os agentes do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) ganharam maior margem para avaliações individuais. Além de auxílios financeiros diretos e internações prolongadas em instituições públicas, poderão ser considerados outros programas sociais cujo acesso dependa da renda do solicitante.

O recebimento de um benefício não implica a negação automática do Green Card, nem a regra se aplica a todas as categorias de imigrantes. No entanto, a discricionariedade do funcionário público tornou-se significativamente maior.

Critérios de análise: saúde, educação e finanças

O conceito de public charge integra a legislação imigratória americana há mais de um século. A análise leva em conta idade, estado de saúde, situação familiar, patrimônio, escolaridade e qualificações profissionais. Não existe um valor fixo, como a exigência de 100 mil dólares, para a obtenção do visto de residência.

Contudo, o oficial pode avaliar a renda familiar, dívidas e a capacidade de trabalho. A partir de 18 de setembro, entrou em vigor também o public charge bond: uma garantia financeira que o USCIS pode oferecer ao solicitante em casos específicos onde, de outra forma, o visto seria negado.

A questão central desloca-se do direito de residir para a capacidade de autossuficiência financeira.

O perfil demográfico dos imigrantes

A pressão sobre as regras reflete a demografia do país. Em 1970, estrangeiros representavam 4,7% da população. Em 2024, esse número subiu para 14,8%. Em janeiro de 2025, a população nascida fora dos EUA atingiu o recorde de 53,3 milhões de pessoas (15,8% do total).

Desde 1965, mais de 76 milhões de pessoas migraram para os Estados Unidos. A composição mudou drasticamente após a reforma de 1965, que encerrou as cotas nacionais.

Atualmente, os mexicanos formam o maior grupo (11 milhões), seguidos por indianos (3,2 milhões) e chineses (3 milhões). No total, 52% dos imigrantes são da América Latina e 27% da Ásia. Entre os que chegaram entre 2021 e 2023, destacam-se México (11%), Índia (8%) e Venezuela (7%).

Contraste social e educacional

A estrutura social dos imigrantes é heterogênea. Enquanto 24% dos imigrantes com mais de 25 anos não concluíram o ensino médio (comparado a 7% dos nascidos nos EUA), a proporção de graduados no ensino superior é idêntica entre os dois grupos: 36%.

A disparidade reside na origem: apenas 11% dos imigrantes da América Central possuem diploma universitário, enquanto imigrantes da Ásia, Europa e África superam a média de escolaridade dos próprios americanos.

Essa dualidade coloca no mesmo processo o trabalhador agrícola sem instrução formal e o engenheiro ou médico indiano com alta qualificação.

Impacto no mercado de trabalho

No início de 2025, imigrantes compunham cerca de 20% da força de trabalho dos EUA. Eles concentram-se em setores de baixa remuneração e esforço físico, como construção civil, agricultura e cuidados a idosos, mas são essenciais em áreas de alta tecnologia, ciência e medicina.

A barreira do Green Card

O sistema de imigração legal não se baseia apenas em mérito profissional; o mecanismo principal é a reunificação familiar. Como a maioria dos vistos de residência decorre de laços parentais, o endurecimento do public charge atinge prioritariamente esses grupos.

Enquanto um especialista contratado por uma corporação já possui um perfil financeiro sólido, quem migra para se juntar a parentes e ainda busca emprego fica mais vulnerável à negativa do visto.

Vale notar que a regra não é um censo patrimonial para a cidadania, mas um filtro para a entrada ou obtenção do status de residente permanente. O caminho para a cidadania — que exige residência por cinco anos (ou três para cônjuges), exames de inglês e conduta moral — começa justamente após a conquista do Green Card.

Disputas judiciais e a lógica do Estado

A política de public charge oscila conforme a administração. O primeiro governo Trump expandiu a interpretação do termo em 2019. O governo Biden restringiu a aplicação em 2022, focando apenas em auxílios diretos de subsistência. Agora, o movimento retorna ao rigor.

Uma coalizão de 22 estados, incluindo o Distrito de Colúmbia e grandes cidades, tenta bloquear as mudanças na justiça. O argumento é que a imprecisão dos critérios pode levar famílias a desistirem de auxílios alimentares ou médicos legítimos por medo de prejudicar seus processos imigratórios.

Por outro lado, a administração Trump sustenta que o Estado tem o direito de proteger os contribuintes, avaliando se o futuro residente será dependente de programas sociais.

Embora não haja a exigência formal de ser rico, a análise de renda, dívidas e uso de benefícios torna-se o ponto central. Os Estados Unidos não fecham a imigração legal, mas elevam o rigor na avaliação da capacidade do imigrante de custear a própria permanência no país.