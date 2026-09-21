ONU: Foco político migra do ambiente e saúde para o risco de guerra

O último Relatório de Risco Global da ONU revela uma mudança brusca na hierarquia do medo. O documento, que sintetiza a análise de 1300 especialistas de 155 países sobre 28 ameaças distintas, mostra que a atenção política migrou: o foco saiu do ambiente e da saúde para regressar à guerra.

Photo: commons.wikimedia.org by Q3D, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Глобус

A escalada é concreta. Em 2024, a guerra não era a prioridade; em 2026, sobe para o 4.º lugar. O impacto é sentido geograficamente: as tensões geopolíticas estão agora entre os cinco maiores riscos em seis das sete regiões do mundo, contra apenas uma região há dois anos. Mais de um terço dos consultados prevê impactos graves já no próximo ano, e 76% antecipam-nos num horizonte de sete anos.

Embora a Inteligência Artificial tenha subido cinco posições no ranking, o perigo real reside na natureza finita do investimento público. O relatório não prevê o futuro, mas mede perceções. O problema é que a mudança de foco nos jornais e nos orçamentos não anula a ameaça: as alterações climáticas e a possibilidade de novas pandemias continuam ativas, mesmo que tenham perdido prioridade relativa para o rearmamento e a rivalidade entre potências.

Para Portugal, este cenário coincide com a eleição para o Conselho de Segurança da ONU (2027-2028). O mandato, centrado na prevenção, parceria e proteção, enfrenta agora um mapa de riscos onde o urgente ameaça apagar o importante.

A aplicação prática desta análise exige frentes simultâneas. Na Defesa, a prioridade passa pelo reforço do Atlântico, do ciberespaço e das infraestruturas críticas. No Clima, a ausência de incêndios devastadores num ano específico não reduz o risco estrutural. Na IA, o investimento financeiro será irrelevante se a Europa mantiver a dependência total de computação e dados de terceiros.

O desafio da governação atual não é escolher qual crise merece a atenção total, mas construir instituições capazes de gerir múltiplos riscos em paralelo, evitando que a emergência de hoje anule a preparação para a crise de amanhã.